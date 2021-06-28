北榮新竹分院機動快篩部隊 挺進社區企業抗疫

台北榮總新竹分院表示，隨著新冠肺炎疫情嚴峻，該院積極配合地方政府及各企業團體之急需，機動派出醫護團隊組成之快篩部隊，前進至各社區及企業實施駐點服務，為有疑似症狀、有接觸史或有疑慮的鄉親及企業團體員工，進行抗原快篩、PCR檢測；並安排動線規劃，區分多組同步作業，以加強篩檢量能及提升服務效能。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-06-28 22:10:01
北榮新竹分院表示，快篩部隊出動實績如下：5月30日由彭家勛院長率隊20員，前進新竹縣竹北市○○社區，服務鄉親174人次。6月7、8日由陳炫達副院長率隊8員，至苗栗縣竹南科學園區○○公司，服務企業員工580人次，該公司○處長及○執行長親臨現場表達感謝。6月8日由護理部張文麗主任率隊12員，至苗栗縣竹南科學園區○○科技股份有限公司，服務企業員工143人次。6月9日由彭家勛院長率隊11員，至新竹縣寶山鄉新豐宮社區，服務鄉親144人次。6月10日由彭家勛院長率隊9員，至新竹縣峨眉鄉富興隆聖宮社區，服務鄉親105人次。6月16日全日由彭家勛院長率隊10員，至新竹縣竹東鎮河濱公園，服務鄉親416人次。以上3場次均蒙新竹縣政府楊文科縣長親臨現場視察、表達感謝，慰勞辛勤的快篩部隊工作人員並鼓舞士氣。
北榮新竹分院表示，該院積極派出機動快篩部隊協助地方政府及企業團體進行篩檢任務，肩負維護鄉親健康的責任，秉持同島一命的精神，善盡公立醫院責無旁貸的努力，期望可以服務更多的鄉親，能夠把偏鄉防疫工作提升得更好。大家齊心攜手對抗疫情，保障台灣高科技產業鏈，更讓當地居民安心放心。