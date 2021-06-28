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北榮新竹分院機動快篩部隊 挺進社區企業抗疫

▲北榮新竹分院快篩部隊同仁穿戴全副式厚重隔離衣(兔寶寶裝)執行採檢工作。（圖／北榮新竹分院提供）
▲北榮新竹分院快篩部隊同仁穿戴全副式厚重隔離衣(兔寶寶裝)執行採檢工作。（圖／北榮新竹分院提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-06-28 22:10:01

台北榮總新竹分院表示，隨著新冠肺炎疫情嚴峻，該院積極配合地方政府及各企業團體之急需，機動派出醫護團隊組成之快篩部隊，前進至各社區及企業實施駐點服務，為有疑似症狀、有接觸史或有疑慮的鄉親及企業團體員工，進行抗原快篩、PCR檢測；並安排動線規劃，區分多組同步作業，以加強篩檢量能及提升服務效能。

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北榮新竹分院表示，快篩部隊出動實績如下：5月30日由彭家勛院長率隊20員，前進新竹縣竹北市○○社區，服務鄉親174人次。6月7、8日由陳炫達副院長率隊8員，至苗栗縣竹南科學園區○○公司，服務企業員工580人次，該公司○處長及○執行長親臨現場表達感謝。6月8日由護理部張文麗主任率隊12員，至苗栗縣竹南科學園區○○科技股份有限公司，服務企業員工143人次。6月9日由彭家勛院長率隊11員，至新竹縣寶山鄉新豐宮社區，服務鄉親144人次。6月10日由彭家勛院長率隊9員，至新竹縣峨眉鄉富興隆聖宮社區，服務鄉親105人次。6月16日全日由彭家勛院長率隊10員，至新竹縣竹東鎮河濱公園，服務鄉親416人次。以上3場次均蒙新竹縣政府楊文科縣長親臨現場視察、表達感謝，慰勞辛勤的快篩部隊工作人員並鼓舞士氣。

北榮新竹分院表示，該院積極派出機動快篩部隊協助地方政府及企業團體進行篩檢任務，肩負維護鄉親健康的責任，秉持同島一命的精神，善盡公立醫院責無旁貸的努力，期望可以服務更多的鄉親，能夠把偏鄉防疫工作提升得更好。大家齊心攜手對抗疫情，保障台灣高科技產業鏈，更讓當地居民安心放心。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
87.78%12.22%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
75%25%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
20%80%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.69%94.31%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.2%34.8%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.74%67.26%
2021-06-25-2021-06-28
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