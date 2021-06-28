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罰好心肝、禾馨卻不罰振興？北市府：由中央認定資格

▲針對北市府尚未開罰振興為前立委丁守中等人施打疫苗一事，台北市副市長黃珊珊表示，資格要交由中央來認定。（圖／台北市政府提供）
▲針對北市府尚未開罰振興為前立委丁守中等人施打疫苗一事，台北市副市長黃珊珊表示，資格要交由中央來認定。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-28 22:42:18

台北市政府日前針對好心肝診所及禾馨診所為不具疫苗施打資格的人施打疫苗，分別被北市府開罰200萬及230萬不等，而振興醫院除了日前為同樣不具資格的連戰夫婦施打疫苗，也遭開罰30萬元。而現在卻傳出包含前立委丁守中在內，振興醫院還為超過百人施打疫苗，名義為「醫院非醫事人員」。不過北市府方面並未像日前大動作開罰，副市長黃珊珊在今（28）日的防疫記者會上表示「會再請示中央」。

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黃珊珊在今天的北市防疫記者會上表示，振興為丁守中等相關人等施打疫苗是其來有自，原因在於他們在2月時就已經造冊並遞交給中央防疫指揮中心，並且在5月26日施打疫苗，而丁守中註記的資格為「醫院董事」，屬於醫院非醫事人員，且都有上傳到全國性預防接種資訊管理系統。

黃珊珊強調，由於振興醫院2月在進行造冊時，中央並未提出疑義，且還接受振興醫院上傳資料，並將健保卡註記，所以丁守中等人在施打時是具有「醫院非醫事人員」資格施打。黃珊珊直言，會再請示中央這樣的施打人等，是否有符合相關資格。

▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
87.78%12.22%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
75%25%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
20%80%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.69%94.31%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.2%34.8%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.74%67.26%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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