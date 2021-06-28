罰好心肝、禾馨卻不罰振興？北市府：由中央認定資格

台北市政府日前針對好心肝診所及禾馨診所為不具疫苗施打資格的人施打疫苗，分別被北市府開罰200萬及230萬不等，而振興醫院除了日前為同樣不具資格的連戰夫婦施打疫苗，也遭開罰30萬元。而現在卻傳出包含前立委丁守中在內，振興醫院還為超過百人施打疫苗，名義為「醫院非醫事人員」。不過北市府方面並未像日前大動作開罰，副市長黃珊珊在今（28）日的防疫記者會上表示「會再請示中央」。





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黃珊珊在今天的北市防疫記者會上表示，振興為丁守中等相關人等施打疫苗是其來有自，原因在於他們在2月時就已經造冊並遞交給中央防疫指揮中心，並且在5月26日施打疫苗，而丁守中註記的資格為「醫院董事」，屬於醫院非醫事人員，且都有上傳到全國性預防接種資訊管理系統。





黃珊珊強調，由於振興醫院2月在進行造冊時，中央並未提出疑義，且還接受振興醫院上傳資料，並將健保卡註記，所以丁守中等人在施打時是具有「醫院非醫事人員」資格施打。黃珊珊直言，會再請示中央這樣的施打人等，是否有符合相關資格。



