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中國不滿TIFA復談　白宮：持續強化美台經貿關係

▲睽違近5年，美台TIFA將在30日復談，引發中方不滿抗議。白宮發言人莎琪今天強調，美台貿易投資關係十分重要，美國會持續強化與台灣經貿關係，也會繼續關切中國威嚇行徑。白宮資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲睽違近5年，美台TIFA將在30日復談，引發中方不滿抗議。白宮發言人莎琪今天強調，美台貿易投資關係十分重要，美國會持續強化與台灣經貿關係，也會繼續關切中國威嚇行徑。白宮資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-29 06:20:22

（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）睽違近5年，美台TIFA將在30日復談，引發中方不滿抗議。白宮發言人莎琪今天強調，美台貿易投資關係十分重要，美國會持續強化與台灣經貿關係，也會繼續關切中國威嚇行徑。

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中斷近5年的第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）將在30日透過視訊復談，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮將代表台方，與美國貿易代表署（USTR）官員會談。經貿辦表示，雙方將盤點現存貿易議題，並討論未來提升及深化台美經貿關係的途徑。

面對美台TIFA重啟，中國外交部11日重申「一中原則」，強調反對任何形式的美台官方往來。

對此，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上強調，美台貿易投資關係十分重要，美國會持續強化與台灣的經貿關係，「這就是為什麼我們期待TIFA會議的到來」。

莎琪表示，無論是公開場合還是私底下，美國已清楚表達對中國對台侵略的日益關切。她批評，中國加大恫嚇力道損害台灣民主，美方會持續對北京相關作為表達強烈關切，也會繼續關切中共威嚇其他區域成員的行徑。

台美1994年簽署TIFA，1995年至2016年間共召開10次會議，由美國華府和台北輪流主辦。美國前總統川普（Donald Trump）上任後，USTR副貿易代表人選久久未定，後來又因為美中貿易戰爆發，美方優先處理與中國的問題，導致TIFA會談停辦多年。（編輯：張佑之）1100629

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