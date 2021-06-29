對疫情樂觀！英相強生：有望如期解封　大家快打疫苗

受新冠變種毒株Delta影響，英國疫情近日回溫，加上原衛生大臣韓考克(Matt Hancock)，因違反防疫規定擁吻婚外情對象，引發爭議而下台，英國民眾對政府的不滿漸升。也許是為了安撫民心，英國首相強生(Boris Johnson)28日透露，下個月19日很可能就能進入第4階段解封，讓民眾過回疫情前的正常生活。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-29 07:07:43
根據《BBC》等英媒報導，出於對Delta病毒擴散的擔憂，英國先前宣布，將原訂6月21日的解封最終階段推遲了4週，當時強生曾承諾，會在2週後就疫況進行審查。他在28日表示，有些令人鼓舞的信號出現，死亡和住院人數依然不多，雖然2者近日都有上升，新增病例亦正在增加，所以政府之前延遲進入第4階段解封的決定是明智的，有效阻斷了病毒傳播與重症、死亡率，也顯示疫苗接種計畫的效用。
強生指出，在接下來3週左右，會盡快替國民完成新冠疫苗接種，也對下月如期解封一事表達樂觀：「隨著時間一天天過去，我們都更清楚，很可能7月19日真的就是終點，將盡可能恢復疫情之前的生活。」
數據顯示，英國有84.4%的成年人都已接種了第1劑疫苗，61.9%的成年人接受了第2劑。
雖然強生宣稱7月19日將是「自由日」，不過本週包含葡萄牙、香港等國家或地區在內，都陸續將英國班機和旅客，列為入境管制名單，從英國抵達葡萄牙本島的旅客被要求隔離14天，除非他們已經完整接種疫苗並過了2週；香港則於28日晚間宣布，7月1日起禁止英國客機赴港，並把英國列為極高風險A1組指明地區，限制曾停留當地超過2個小時的人，登上任何赴港的民航客機並經港轉機。
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