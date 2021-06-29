才剛出獄！「學運女神」周庭無預警關臉書 拒絕港媒採訪
前香港眾志成員周庭，因前年6月21日包圍灣仔警察總部一事，被控以煽惑及參與未經批准集結等罪而判刑10個月，本月12日刑滿出獄。不過原本就連在獄中都會更新臉書(Facebook)近況的周庭，近日卻被發現臉書專頁無預警消失，也拒絕回應港媒是否自行刪除等提問。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-29 07:42:56
綜合香港媒體報導，周庭12日出獄後，曾於同天在IG上發文，說：「痛苦的半年零二十天，終於完結了」，還表示接下來要好好休息，養好身體，因為身體在服刑期間變得太過瘦弱，之後就較少在IG和臉書上發文。28日被發現臉書專頁關閉，顯示為「無法瀏覽此頁面」，但她的推特(Twitter)、IG及YouTube 帳號仍然存在。有香港媒體致電周庭詢問是否自行刪除專頁以及刪除原因，但周拒絕受訪。
周庭因2019年6月21日包圍警總案，去年於裁判法院承認「煽惑他人參與未經批准集結」等罪，被判刑10個月，其後申請保釋等候上訴均被拒絕。此外，周庭去年8月也曾被警方以國安法的「勾結外國或境外勢力危害國家安全」拘捕，當時獲准以人事擔保保釋，但必須交出所有旅遊證件，意味著她目前無法離開香港。
有建制派親中港媒質疑，近期有些涉嫌違反《港區國安法》的立法會前任議員、前任區議員，都紛紛關閉或移除臉書專頁，似乎是想轉為低調以保平安，認為這股「風潮」也延伸至其他民主派人士身上；加上香港《蘋果日報》也已因國安法停刊，並有其他香港傳媒聲稱被恐嚇，言論和新聞自由空間明顯越來越縮減。