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觀光客回籠竊賊猖獗　舊金山汽車竊案暴增逾7倍

▲近期遊客回流舊金山，但觀光區汽車竊案遽增753%。竊賊偷走行李箱，拿走貴重物品，扔掉其他東西。有好心民眾試圖比對資料聯絡失主，帶來一絲希望。（示意圖／Pixabay）
▲近期遊客回流舊金山，但觀光區汽車竊案遽增753%。竊賊偷走行李箱，拿走貴重物品，扔掉其他東西。有好心民眾試圖比對資料聯絡失主，帶來一絲希望。（示意圖／Pixabay）

中央社

2021-06-29 08:33:47

（中央社記者周世惠舊金山28日專電）近期遊客回流舊金山，但觀光區汽車竊案遽增753%。竊賊偷走行李箱，拿走貴重物品，扔掉其他東西。有好心民眾試圖比對資料聯絡失主，帶來一絲希望。

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舊金山中央警察局管轄漁人碼頭、中國城等7個知名旅遊景點。 警方統計觀光區和去年同期相比，今年5月的汽車竊案遽增753%。去年因為居家避疫封鎖、觀光客少，但相關數字和2019年同期相比仍增加75%。

在6月15日加州對疫情限制完全解封之前，光是4月到5月，舊金山警方發現汽車竊案增加94%。

「舊金山紀事報」（The San FranciscoChronicle）網站27日報導，5月中旬，佛羅里達州的房地產仲介索卡（Kinga Sojka）和9位女性友人到舊金山、北加州酒鄉渡假。她把租賃車停在舊金山39號碼頭附近，用步行方式逛景點。

幾小時後，當她回到停車地點，卻發現車窗玻璃被擊破，她的行李箱、朋友的背包，還有她家中的鑰匙都不見了。

「驚嚇」是索卡的感受，尤其竊賊在大白天、人多的觀光景點公然犯案。

就在她踏上歸途之際，於舊金山國際機場登機前10分鐘，一通電話通知她，有好心人「在街上找到她的失物」。索卡趕緊聯絡其他較晚登機的朋友幫她領取。

那位好心人是狄特里希 （Mark Dietrich），他住在舊金山39號碼頭東邊、約半小時車程的里契蒙（Richmond）社區。

狄特里希住家5月24日的監視攝影機畫面中，可以看到顯然是竊賊把車子開到他家門外，倒出偷來的行李箱，翻找其中貴重物品，當街亂丟不要的東西。

他說，今年至少親眼目睹了6次這樣的畫面，「觀光客回籠，竊賊更猖獗」。

索卡很幸運沒有損失貴重之物，有一些衣服和化妝品被偷走。她說，希望未來仍有機會造訪她喜愛的舊金山。

她的經驗談是，「輕裝出遊，別帶任何貴重物品，東西愈少愈好，筆電、珠寶完全不要帶，就算是護照、汽車鑰匙都要放身上，不要留在車子裡」。

在社區社群平台Nextdoor，狄特里希告訴鄰居，如果發現被人丟棄的行李箱和物品，務必試著指認訊息和聯絡。

除了索卡，狄特里希曾把散落在他門前的藥品、護照、日記等，歸還給來自紐約、雷諾（Reno）、北卡羅來納州（North Carolina）的失主。

住北卡羅來納州的失主被聯絡上時已搬遷到南加州安那罕（Anaheim），剛好狄特里希有一趟行程要去南加州，於是把對方的行李箱扛過去。

他說，「這些旅客度過悲慘的舊金山經歷，至少我們能讓他們覺得有一絲光明」。（編輯：周永捷）1100629

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