西班牙景點爆新冠群聚 已近1200例陽性、5000人需隔離
西班牙熱門觀光景點馬略卡島(Mallorca)，近日湧入大批高中生慶祝學期結束，卻成了病毒滋生的最佳溫床，至今已造成近1200人確診新冠肺炎，還有5000人需要接受隔離。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-29 08:56:10
根據《美聯社》報導，西班牙官員週一透露，上週大批慶祝大學入學考試結束的高中生，陸續湧入馬略卡島，但由於國際疫情仍嚴峻，這些來自西班牙各地的學生，與其他國家的遊客在島上共處，接連參加街頭派對、音樂會活動，導致防疫破口，西班牙緊急衛生響應協調員費爾南多西蒙說，已確認有近1200例陽性案例。
疫情發生後，當地衛生單位對數百名學生進行了大規模檢測，並已追蹤到5126名遊客，調查後發現，西班牙國內有8個地區、共計超過900起的確診個案，都與馬略卡島的派對有關。
目前仍有部分染疫學生待在島上隔離，有些被留在飯店房間裡，有些則被轉到當地政府設立的防疫旅館。西班牙衞生部還擔心，由於大多數學生的父母仍處於中壯年，年紀大約介於45至55歲，在西班牙並非是已完整接種2劑疫苗的年齡組別，不排除有觸發社區感染的風險。
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