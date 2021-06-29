實聯制幫不了疫調？陳宗彥：僅是輔助工具

關於簡訊實聯制是否可以用於疫調上，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（29）日表示，實聯制資訊量龐大，相關精準資訊比較少，例如只有場域的代碼，以及進入場域的時間，無法顯示進去多久或與誰接觸，因此仍要靠精準疫調，強調簡訊實聯制在疫調上只是輔助而已。
記者許家禎／台北報導
2021-06-29 10:04:12
今日全國防疫會議後記者會上，媒體提問表示，近來澎湖與高雄在做疫調時，調簡訊實聯制，發現資訊量太龐大，資訊出來也很慢，不曉得是否有縣市政府反映這部分，以及實聯制到底作用為何?為此，陳宗彥指出，今日確實有討論到簡訊實聯制的部分，但並未有縣市政府反映調實聯制時覺得資訊量太龐大。
陳宗彥強調，當初推出簡訊實聯制時，設計較為單純，只有場域的代碼，以及進入的時間，出來的時間並沒有紀錄，因此做疫調時，無法掌握進去場域停留多久時間，這中間有跟誰接觸，接觸時間多久等等。這些都要靠精準疫調，強調簡訊實聯制只是疫調的輔助工具而已，仍要靠精準疫調來釐清。
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