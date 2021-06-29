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實聯制幫不了疫調？陳宗彥：僅是輔助工具

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥針對全國防疫會議後進行說明。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥針對全國防疫會議後進行說明。（圖／指揮中心提供）

記者許家禎／台北報導

2021-06-29 10:04:12

關於簡訊實聯制是否可以用於疫調上，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（29）日表示，實聯制資訊量龐大，相關精準資訊比較少，例如只有場域的代碼，以及進入場域的時間，無法顯示進去多久或與誰接觸，因此仍要靠精準疫調，強調簡訊實聯制在疫調上只是輔助而已。

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今日全國防疫會議後記者會上，媒體提問表示，近來澎湖與高雄在做疫調時，調簡訊實聯制，發現資訊量太龐大，資訊出來也很慢，不曉得是否有縣市政府反映這部分，以及實聯制到底作用為何?為此，陳宗彥指出，今日確實有討論到簡訊實聯制的部分，但並未有縣市政府反映調實聯制時覺得資訊量太龐大。

陳宗彥強調，當初推出簡訊實聯制時，設計較為單純，只有場域的代碼，以及進入的時間，出來的時間並沒有紀錄，因此做疫調時，無法掌握進去場域停留多久時間，這中間有跟誰接觸，接觸時間多久等等。這些都要靠精準疫調，強調簡訊實聯制只是疫調的輔助工具而已，仍要靠精準疫調來釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
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不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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