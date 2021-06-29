名家論壇》單厚之／機關算計太聰明，民進黨誤了自己性命

我是廣告 請繼續往下閱讀
如果疫情仍舊嚴峻，累積的民怨當然會對執政者不利，但在染疫的陰影下，民眾出門投票的意願也會大打折扣，一來一回還是有機會打平的。最怕的是，如果8月28日疫情已經降回二級警戒，民眾敢出門了，卻把疫情、疫苗、經濟損失等累積的怨氣，一股腦都算在民進黨頭上，那就會重創執政的正當性。
於是就看到有「府院高層」對外放話，對對8月28日公投能否如期舉行並「不樂觀」，還以30萬選務人員來不及打疫苗、打了疫苗也來不及產生足夠的保護力為由，希望推遲公投的時間。
中選會副主委陳朝建昨天表示，已經徵詢指揮中心與地方政府意見，預計在7月2日提交中選會委員會議。疫情指揮官陳時中也說，公投是中選會本於職權辦理，所有相關防疫計畫，指揮中心會提供意見。
顯然民進黨政府的眼中，中選會是有權力決定公投舉辦時間的。
但試問，不管是以中選會的專業，或是指揮中心的「超前部署」，真能告訴全民8月28日的台灣是個什麼狀況嗎？那時的台灣，是二級、三級、還是四級警戒？如果連疫情都無法確定，如何判斷公投是否該如期舉行？
再退一步說，如果公投要延期，應該要延到什麼時候？一個月、兩個月，還是等到疫苗打完、全民免疫的那一天？那跟「沒收公投」有什麼兩樣？還有，公投的所有程序，都是從投票時間倒推的，如果公投要延期，那其他新的議題，是不是可以現在開始走程序，屆時一併投票？
《公民投票法》第23條明明白白的寫到，「公民投票日定於八月第四個星期六，自中華民國一百十年起，每二年舉行一次。」試問，哪裡有排除條款？哪裡有模糊、討論的空間？中選會不過是一個辦理選務的單位，憑什麼超越法律的授權，變更法律白紙黑字寫的東西？
今天的《公投法》，是民進黨當初為一黨之私修法的產物，為了避免公投綁大選，影響自己的選情，所以把《公投法》寫得太死，根本沒有緩衝、解釋的空間，以至於今天碰到了疫情，根本動彈不得。
當然，還是有人會說疫情當前、人命無價，所以即便法律沒有空間，負責任的政府也該想盡辦法保護人民的生命之類的。但我們今天換個角度來看，假如明年底縣市長大選時又來一波疫情，也還有人會覺得「九合一」選舉的時間可以任由中選會決定、晚幾個月選縣市長沒什麼大不了的嗎？
如果選務機關無權妨礙、阻擋人民行使選舉權、延宕地方首長、議員的產生時程，那憑什麼中選會可以超越法律，剝奪、延宕人民行使公投的權力？是公投比較「小尾」、不像選舉那麼重要？還是所謂公投至高無上的價值，從頭到尾都是玩假的？
《公投法》的條文寫得太死，沒有絲毫轉圜的空間，民進黨當初的機關算盡，如今回頭誤了自己的性命。想讓中選會背鍋承擔延遲公投的責任，在法律上注定站不住腳，民進黨如果真的不敢面對公投，讓立法院再開一次臨時會，看是乾脆廢了《公投法》，還是賦予中選會成為太上公投機關的法源，才是釜底抽薪之計。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com