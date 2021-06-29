名家論壇》黎榮章／柯文哲忙抗疫　北市議員監督有竅門

本土疫情延燒逾1個月，雙北先於全國進入三級警戒，相較於新北幅員遼闊、人口眾多，台北市的疫情控制較為順利，台北市長柯文哲的聲量也一路上漲，5月29日他嗆衛生福利部次長石崇良，「病例早就砸過去」，更成為他在疫情中最有記憶點的發言。與此同時，隨著柯文哲的聲望起伏，北市議員們出招監督策略也產生微妙變化。





我是廣告 請繼續往下閱讀

一直以來，民進黨、無黨或小黨議員在市議會質詢柯市府都是不遺餘力，但透過QuickseeK快析輿情資料庫資料發現，台北市幾位過去常因監督柯文哲而創造聲量的議員，自從5月11日本土疫情爆發後，與柯文哲相關的聲量驟減，跌幅約66％，這顯示議員們深知危難當頭，眾聲收斂，讓市府的行政權專注在前線調度，也自知柯文哲氣勢正旺，恐非一招半式可挫其銳氣，不如靜觀其變，等待合適的出手時機。





▲台北市議員：網路聲量走勢。（圖／QuickseeK提供）

一直到6月9日媒體報導北市「好心肝」疫苗半夜幫民眾私打疫苗，此事在新聞、論壇雙燒，議員們當然沒錯過這件明顯的行政疏失，當天一大早，梁文傑率先開出第一槍，點出媒體報導的「北市診所」就是「好心肝診所」，到了中午，許淑華、苗博雅、簡舒培也分別透過臉書，向支持者說明向自己追查的進度、市府的回覆說明。自那天起，議員們砲打柯文哲的力道彷彿都回來了，平均單日聲量較5月11日至6月8日期間多了4.8倍。





但即使議員們在好心肝後，開始把重心放在「釘」柯文哲上，但觀察他們的臉書貼文互動數據，卻發現在好心肝事件爆發後，議員們臉書貼文的互動數下跌了16％，顯示市府先前控制疫情的紅利仍在，加上柯文哲處置明快，當天下午記者會就坦承市府此事確有管理疏漏，「就是直接認錯」，並對好心肝診所重罰200萬、把相關人員移送政風調查。如此迅速回應，讓打柯的力道如同打中棉花。顯見柯文哲過去數星期在防疫上有所堆疊，與民眾對中央累積的不滿情緒有關，不太會因為單一事件，便將風向倒回去。





▲好心肝事件前後：台北市議員臉書貼文互動數變化。（圖／QuickseeK提供）

那民眾近來究竟對什麼議題有感？全台各縣市15日開始開放高齡長者施打疫苗，各縣市施打流程各有不同，台北市議員們最近的十大熱門貼文，有4篇在講此事。苗博雅在開打前夕，14日晚間貼文「疫苗施打站，整個文山區竟只有一個點」、「台北市政府的網路預約系統後台，診所只能拿到預約長者的身分證字號、電話」，貼文獲1.7萬讚，分享數破千。此外，許淑華9日端午節前夕也貼文提醒民眾，為了心愛家人的健康，端午改成視訊團聚，「保護自己也保護故鄉的家人」，並感謝每位配合防疫退票的民眾，該篇貼文有7000讚，此類關懷民眾健康的主題也被網友買單。





▲好心肝事件後：台北市議員臉書熱門貼文。（圖／QuickseeK提供）

柯文哲率領北市府防堵疫情擴散，固然有助其聲勢上漲，但也非永久護體神功，從好心肝事件到高齡長者施打疫苗，已凸顯市府行政確有瑕疵，台北市議員與其批評，若能多以多建議、關懷民眾角度出發，督促北市精進防疫，或是貼心提醒民眾配合防疫，關懷民眾健康安全，會是當下較優質的選擇。











●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人





●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場





●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com



