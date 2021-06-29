美股飆升！台股早盤衝17713點　再創歷史新高

美股那指、標普改寫歷史新高。而今（29）日台北股市開盤後也再創歷史新高，盤中衝高到17713.24點，突破今年4月29日的17709點，算算今年以來，台股漲近3000點，漲幅20%。權值股台積電早盤上漲8元，來到598元，雖後漲幅縮小，但漲幅仍有0.5%以上。聯發科、股王矽力、聯電漲幅1到3%多。而鋼鐵股今日續強，10多檔直攻漲停。
記者許家禎/台北報導
2021-06-29 09:32:17｜2021-06-29 10:39:19
標普500指數28日上漲9.91點，漲0.23%，收4,290.61點；那斯達克指數上漲140.1點，漲0.98%，收14,500.5點。而道瓊指數下跌150.57點，漲0.44%，收34,283.27點；費城半導體指數上漲81.7點，或 2.52%，收3,323.1點。
今日盤面焦點為鋼鐵股，像是燁興、高星昌、春源、官田鋼、聚亨、燁輝、志聯、大成鋼、彰源、新鋼、佳大、允強都飆漲停。航運股也紅通通，榮運、志信、宅配通攻上漲停，其他，新興、長榮、裕民、陽明、中航、萬海漲幅3到7%。
生技股部分，高端疫苗早盤跌到240元，隨後跌幅拉抬，但仍跌有3%左右，來到247.5元。而興櫃的聯亞藥早盤跌到192元，一度跌超過15%。