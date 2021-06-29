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賈永婕懶了！女兒自爆幫媽媽發文　名編劇：難怪文筆變好

▲賈永婕最新貼文是大女兒代打。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕最新貼文是大女兒代打。（圖／賈永婕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-29 09:51:18｜2021-06-29 09:56:37

女星賈永婕支援抗疫行動猶如一場馬拉松，昨（28日）愛心餐除了送到永和耕莘醫院，更透過大女兒安安的聯繫，由高雄多納部落提供便當給高雄和屏東的醫院，有趣的是，這次在臉書發文的竟不是賈永婕本人，而是安安代筆，讓賈永婕大呼：「害大家知道我變懶了！」

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▲賈永婕的大女兒安安（左二）陪媽媽一起送便當到新光醫院，下個月她就要去美國讀書。（圖／記者陳思誼攝）
▲賈永婕大女兒安安（左二）是媽媽的神隊友。（圖／記者陳思誼攝）
賈永婕粉專深夜更新貼文，透露安安聯絡上高雄多納部落，部落裡的年輕人希望他們能幫助部落婦女、商家度過疫情低潮，安安把消息轉述給學校，最後募集到兩個禮拜份的便當，送到高雄聯合醫院和屏東的醫院。

▲高雄部落原住民提供愛心便當。（圖／賈永婕臉書）
▲高雄部落原住民提供愛心便當。（圖／賈永婕臉書）
沒想到，該篇文末突然附註：「呃其實我是安安，我媽媽越來越懶了，還要我幫他發文。」原來PO文是女兒代打，賈永婕在底下留言：「幹嘛講出來啦！害大家知道我變懶了！」知名編劇謝小蜜笑虧：「難怪我覺得文筆怎麼變好了，原來是安安。」

▲賈永婕和女兒安安互動令人莞爾。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕和女兒安安互動令人莞爾。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕和女兒安安互動令人莞爾。（圖／賈永婕臉書）
賈永婕也曝光最新神隊友名單，寶媽捐了20台PAPR（電動過濾式呼吸防護具）協助今天要做氣切手術的確診病患；謝震武也致電賈永婕，「小武哥打電話來的時候我正在跟老公吵架，小武哥溫馨提醒我老公說，我身後有最強的律師團隊！」

▲寶媽（左圖）、謝震武加入賈永婕團隊。（圖／年代提供、記者朱永強攝）
▲寶媽（左圖）、謝震武助攻賈永婕。（圖／年代提供、記者朱永強攝）
另外，從大陸真人秀《偶像練習生》出道、人氣火熱的男星陳立農也捐出100萬善款，但賈永婕淚崩之餘卻不認識對方，「我默默的去Google了一下誰是陳立農，我的兩個女兒立刻大叫媽媽妳真的是土死了，又老又土！他超紅的！他有才華唱歌超好聽...」

▲陳立農舉辦新歌首唱會。（圖／TME
▲陳立農加入賈永婕團隊。（圖／TME live提供）
賈永婕被兩女兒吐槽後，自嘲：「拍謝啦！我都認識小S、曾寶儀、寶媽、陶子姐、美人姐、小武哥！」笑翻一票網友。（編輯：楊穎軒）

▲賈永婕（右二）28日送6台PAPR到台北榮總。（圖／假節臉書）
▲賈永婕（右二）28日下午送6台PAPR到台北榮總。（圖／假節臉書）
▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）
▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／衛生福利部臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
78.79%21.21%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
11.11%88.89%
2021-06-28-2021-07-01
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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