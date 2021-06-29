「台日是兄弟」日防衛副大臣憂中俄合作　籲守護台灣

日本防衛副大臣中山泰秀28日指出，中國與俄羅斯之間相互合作，威脅與日俱增，民主國家應相互保護，並對於北京向台灣施壓有所「覺醒」，中山泰秀強調「台灣作為一個民主國家，我們必須要保護台灣」。





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根據《路透社》報導，中山泰秀28日在美國智庫哈德森研究院（Hudson Institute）的視訊會議上，指出包含日本以及美國等多個國家，自從1970年代開始，承認中國而非台灣的「一中政策」，中山泰秀質疑這是否是正確的判斷、是否能經的起時間的考驗。





先前中山泰秀曾經稱台灣的安全是一道「紅線」，呼籲美國總統拜登「堅定」支持台灣以面對好鬥的中國。中山泰秀在視訊會中表示，民主國家必須要相互保護，「我們必須要保護台灣」。





中山泰秀進一步強調，「我們不是台灣的朋友，而是兄弟」，並指出因為台灣與日本地理位置相近，如果台灣發生什麼事情，必定會衝擊到沖繩，而美軍在那邊有數千名駐兵。





中山泰秀在對談時表示，中國與俄羅斯相互合作所構成的威脅日益嚴重，他還秀出地圖指出中國最新的攻擊範圍，表明中俄甚至有可能已經瞄準東海岸與白宮。中山泰秀提到，中國近年來在太空、飛彈技術、網路領域以及核武和常規軍事力量方面，構成的威脅與日俱增，且中國在習近平的領導之下，「具有侵略性思想和意志」，因此各國必須要「覺醒」，對中俄展現威懾力。





中山泰秀表示，中俄合作在我們的鄰國周圍展開軍事演習，因此希望美國能夠越來越強大，並與日本之間加強技術合作。



