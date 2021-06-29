馬來西亞無限期封城　政府推1兆紓困方案救急

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馬來西亞博特拉大學（Universiti Putra Malaysia）流行病學家奧斯曼（Malina Osman）表示，馬來西亞目前每日病例約在5千例、80死，醫療系統面臨極大的壓力，雖然有封城令，但許多人仍然維持日常工作，導致疫情難以趨緩。
馬來西亞醫療從業聯盟主席馬哈拉加（Raj Kumar Maharajah ）表示，有必要審視第一階段行動限制是否真的有效，政府的SOP執行力很差，更重要的是，目前馬來西亞只有約6%的人口完成疫苗接種，各層級政府必須推動疫苗接種，盡快提高接種率，最好在今年結束前達到群體免疫的目標。
和鄰近的新加坡比較，星國大多數的公民和外籍人士都已接種疫苗。當地已施打超過503萬劑，52.1%的人口已至少接種第一劑疫苗，36.1%的人口已完成疫苗接種，疫情已受到控制，正在準備重啟社經活動。
馬來西亞《星報》評論，6月1日起封鎖2週後，新增確診人數仍然維持在每日4千人左右，可見政策效力不大。大馬之所以無法仿效新加坡的重要原因是官員總是在違反SOP，比起解封社會，更急著重啟國會。評論建議，政府應該讓疫情相對緩和的地區先解封，避免日薪階層勞工陷入困境。
《彭博社》報導，馬來西亞政府週一（28）推出的紓困方案是今年第4個振興計畫。延長封鎖將對大馬造成更嚴重的經濟衝擊，6月初政府才剛下調今年經濟成長率從7.5%降至6%；世界銀行上週也調整馬來西亞年經濟增長率，從6%下調至4.5%。
新的振興計畫將為飯店業者提供免稅優惠，受影響的產業能夠享有電費折扣，大馬政府將撥出1億林吉特（約6.72億台幣）資助中小型企業；1億林吉特資助文創產業；總金額約3.46億林吉特（約23.2億台幣）的3個月電費折免；飯店、商場以及主題樂園享有10億林吉特（約67.2億台幣）的電費折扣；總金額38億林吉特（約255億台幣）的工資補貼，預計超過250萬民勞工將受惠；持有勞工公基金（Employees Provident Fund）帳戶的民眾可獲得5000林吉特（約3.3萬台幣）。
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