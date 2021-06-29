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馬來西亞無限期封城　政府推1兆紓困方案救急

▲馬來西亞宣布6月28日宣布，為遏止新冠肺炎疫情，無限期延長封城令直到每日新增病例下降至4千例。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞宣布6月28日宣布，為遏止新冠肺炎疫情，無限期延長封城令直到每日新增病例下降至4千例。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-29 10:22:32

馬來西亞爆發第三波新冠肺炎（COVID-19）疫情，6月1日起進入14天的全面封城，因疫情遲遲未見趨緩，延長至6月28日。週日（27）馬來西亞新增5586例確診，連續5天單日新增破5千例，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）週一（28）宣布無限期延長全國第一階段封城，政府也推出總金額360億美元（約1兆39億台幣）的紓困方案。

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馬來西亞上個月中旬舉辦開齋節，加上變種病毒出現，導致原本受到控制的疫情迅速升溫。《海峽時報》報導，馬來西亞首相首相慕尤丁表示，直到每日新增確診降至4千例以下，封城令才有可能到第二階段解封，非大型集會、可保持社交距離的經濟活動才有望重啟。

馬來西亞博特拉大學（Universiti Putra Malaysia）流行病學家奧斯曼（Malina Osman）表示，馬來西亞目前每日病例約在5千例、80死，醫療系統面臨極大的壓力，雖然有封城令，但許多人仍然維持日常工作，導致疫情難以趨緩。

馬來西亞醫療從業聯盟主席馬哈拉加（Raj Kumar Maharajah ）表示，有必要審視第一階段行動限制是否真的有效，政府的SOP執行力很差，更重要的是，目前馬來西亞只有約6%的人口完成疫苗接種，各層級政府必須推動疫苗接種，盡快提高接種率，最好在今年結束前達到群體免疫的目標。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞至今只有約6.3%的人口完成疫苗接種。（圖／美聯社／達志影像）
和鄰近的新加坡比較，星國大多數的公民和外籍人士都已接種疫苗。當地已施打超過503萬劑，52.1%的人口已至少接種第一劑疫苗，36.1%的人口已完成疫苗接種，疫情已受到控制，正在準備重啟社經活動。

馬來西亞《星報》評論，6月1日起封鎖2週後，新增確診人數仍然維持在每日4千人左右，可見政策效力不大。大馬之所以無法仿效新加坡的重要原因是官員總是在違反SOP，比起解封社會，更急著重啟國會。評論建議，政府應該讓疫情相對緩和的地區先解封，避免日薪階層勞工陷入困境。

《彭博社》報導，馬來西亞政府週一（28）推出的紓困方案是今年第4個振興計畫。延長封鎖將對大馬造成更嚴重的經濟衝擊，6月初政府才剛下調今年經濟成長率從7.5%降至6%；世界銀行上週也調整馬來西亞年經濟增長率，從6%下調至4.5%。

新的振興計畫將為飯店業者提供免稅優惠，受影響的產業能夠享有電費折扣，大馬政府將撥出1億林吉特（約6.72億台幣）資助中小型企業；1億林吉特資助文創產業；總金額約3.46億林吉特（約23.2億台幣）的3個月電費折免；飯店、商場以及主題樂園享有10億林吉特（約67.2億台幣）的電費折扣；總金額38億林吉特（約255億台幣）的工資補貼，預計超過250萬民勞工將受惠；持有勞工公基金（Employees Provident Fund）帳戶的民眾可獲得5000林吉特（約3.3萬台幣）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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