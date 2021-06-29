居家快篩能順利揪出「偽陰性」個案？僅3成5民眾願意嘗試

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根據民調結果顯示，有53.71％的民眾不願意使用家用快篩試劑，僅有35.36％的人願意去嘗試，且有11％的民眾連想都沒想過要使用家用快篩。
家用快篩試劑最大的爭議點在於「準確度」，比起醫療試劑常發生「偽陽性」或是「偽陰性」的情況，家用快篩試劑在普遍接受度低的情況下，有近6成的民眾擔心，如果自己是萬一偽陽性或偽陰性，不知道該不該去醫院﹔但也有25％的民眾並不擔心準確度的問題，覺得測驗兩次以上，可以找到答案。不過，有15.37％的民眾完全沒想過準確度議題。
目前除了藥局外，共有統一、萊爾富、全家、OK、康是美、屈臣氏、寶雅、家樂福等通路販售家用快篩試劑，針對「會想到哪種通路購買新冠快篩試劑？」
有5成5的民眾首選到藥局，因為萬一遇到問題，還可以找藥師問﹔有25.69％的民眾抱持觀望態度，不知道或是沒想過相關問題。另外，中央為便利民眾購買，大力推廣超商通路，不過僅有16.28％的人，願意在超商購買。
根據食藥署公布「民眾使用家用快篩試劑指引」，居家隔離或檢疫者若自行篩出陽性，應與衛生單聯繫或撥打1922；其餘一般民眾測出陽性，則應儘速前往鄰近的社區篩檢站進一步檢測﹔若是有人居家快篩呈陽性，卻不肯通報，將成為一大隱憂。
有64.22%的民眾會擔心這種狀況，認為自私的人很多﹔但也有29.36％的人抱持相反態度，認為不擔心，快篩陽性不就醫，難不成想等死？
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3,467人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。