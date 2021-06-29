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居家快篩能順利揪出「偽陰性」個案？僅3成5民眾願意嘗試

▲為了方便民眾居家自行檢測，迅速找出「偽陽性」個案，衛福部食藥署已核准5家廠商製造或進口居家快篩試劑，更開放藥局、藥妝店、超商等通路販售，圖為《NOWnews今日新聞》記者實測居家快篩試劑。（圖／記者陳明安攝）
▲為了方便民眾居家自行檢測，迅速找出「偽陽性」個案，衛福部食藥署已核准5家廠商製造或進口居家快篩試劑，更開放藥局、藥妝店、超商等通路販售，圖為《NOWnews今日新聞》記者實測居家快篩試劑。（圖／記者陳明安攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-29 10:23:07

為了方便民眾居家自行檢測，迅速找出「偽陽性」個案，衛福部食藥署已核准5家廠商製造或進口居家快篩試劑，更開放藥局、藥妝店、超商等通路販售，期待能揪出「偽陰性」個案。《NOWnews今日新聞》該政策做最新網路民調，結果顯示，民眾普遍接受度不高，僅有3成5的人，願意嘗試檢測。

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指揮中心先前以快篩容易有「偽陽性」可能造成經費、醫療人力及資源的浪費，沒有積極開放進口居家快篩試劑，但隨本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心終於核准家用新冠肺炎快篩試劑進口上市，各大超商及超市也紛紛引進。不過，成效卻不如預期。

根據民調結果顯示，有53.71％的民眾不願意使用家用快篩試劑，僅有35.36％的人願意去嘗試，且有11％的民眾連想都沒想過要使用家用快篩。

家用快篩試劑最大的爭議點在於「準確度」，比起醫療試劑常發生「偽陽性」或是「偽陰性」的情況，家用快篩試劑在普遍接受度低的情況下，有近6成的民眾擔心，如果自己是萬一偽陽性或偽陰性，不知道該不該去醫院﹔但也有25％的民眾並不擔心準確度的問題，覺得測驗兩次以上，可以找到答案。不過，有15.37％的民眾完全沒想過準確度議題。

目前除了藥局外，共有統一、萊爾富、全家、OK、康是美、屈臣氏、寶雅、家樂福等通路販售家用快篩試劑，針對「會想到哪種通路購買新冠快篩試劑？」

有5成5的民眾首選到藥局，因為萬一遇到問題，還可以找藥師問﹔有25.69％的民眾抱持觀望態度，不知道或是沒想過相關問題。另外，中央為便利民眾購買，大力推廣超商通路，不過僅有16.28％的人，願意在超商購買。

根據食藥署公布「民眾使用家用快篩試劑指引」，居家隔離或檢疫者若自行篩出陽性，應與衛生單聯繫或撥打1922；其餘一般民眾測出陽性，則應儘速前往鄰近的社區篩檢站進一步檢測﹔若是有人居家快篩呈陽性，卻不肯通報，將成為一大隱憂。

有64.22%的民眾會擔心這種狀況，認為自私的人很多﹔但也有29.36％的人抱持相反態度，認為不擔心，快篩陽性不就醫，難不成想等死？

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3,467人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。
 

 


 

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
89.83%10.17%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
78.79%21.21%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
11.11%88.89%
2021-06-28-2021-07-01
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