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Delta發威疫苗施打緩慢　南非疫情升溫死亡破6萬

▲非洲大陸2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的國家南非，染疫過世人數今天跨越6萬大關。為防範Delta變異株病例激增，南非前一天剛恢復2週的防疫限制措施。（圖／美聯社／達志影像）
▲非洲大陸2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的國家南非，染疫過世人數今天跨越6萬大關。為防範Delta變異株病例激增，南非前一天剛恢復2週的防疫限制措施。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-29 12:29:53

（中央社約翰尼斯堡28日綜合外電報導）非洲大陸2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的國家南非，染疫過世人數今天跨越6萬大關。為防範Delta變異株病例激增，南非前一天剛恢復2週的防疫限制措施。

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南非國家傳染病研究所（National Institute forCommunicable Diseases, NICD）今天在社群網站推特（Twitter）發文說：「在收到138個新增死亡病例後，至今病歿總數來到6萬38例。」

今天通報中，有至少512個新增的住院病例，讓住院總人數增加到1萬1801人。

約翰尼斯堡以東的私立威特班克醫院（eMalahleniPrivate Hospital）醫師兼執行長康拉迪（ElsabeConradie）今天告訴法新社，跟前兩波疫情相比，這次「病患的情況糟很多」。

她說：「患者病情更重，許多人再也沒有出院。」

衛生當局表示，過去24小時新增1萬2222起病例，陽性率達28.3%。

行政首都普勒托利亞（Pretoria）和金融中心約翰尼斯堡（Johannesburg）所在的豪登省（GautengProvince）是這波疫情的重災區，近來爆出的病例占全國新增確診約69%。

政府和科學家週末宣布，具高度傳染力的Delta變異株導致境內COVID-19確診病例激增，嚴重考驗各大醫院的量能。

為抑制疫情蔓延，總統拉瑪佛沙（CyrilRamaphosa）下令今起再度實施兩週的限制措施，禁止葬禮以外所有聚會，而葬禮人數也限制不可超過50人觀禮。

病例增加、疫苗施打作業緩慢之下，南非正處於第3波疫情，過去兩週的單日新增病例增加了一倍之多。

該國疫苗接種的進度緩慢，2月至今，境內5900萬人僅約270萬人接種，但總統表示，已在加快施打作業。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100629

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