與病毒變異競賽　陳建仁：應儘速取得大量疫苗

（中央社記者吳欣紜台北29日電）國內武漢肺炎出現Delta變種病毒群聚案，前副總統陳建仁今天說，疫苗接種越早普及越能遏阻病毒的散播，台灣應儘速取得大量的疫苗，讓大多數人都能及時接種。





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國際武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，本土近日也出現最早在印度發現的Delta變種新冠病毒疫情，陳建仁今天在臉書粉絲專頁以「疫苗接種與病毒變異的時間競賽」為題貼文，說明疫苗接種與病毒變異的關係。





陳建仁指出，世界衛生組織（WHO）以希臘字母命名各種武漢肺炎病毒變異株，將變異株分為已經確認其棘蛋白突變，會增加病毒傳播力、降低抗體中和效力的「高關注變異株」（variants of concern, VOC），以及「須留意變異株」（variants of interest, VOI）；其中，VOC包括發現於英國的Alpha株、南非的Beta株、巴西的Gamma株、印度的Delta株。





陳建仁說，VOC變異株夾著超高的傳染力一再肆虐全球，台灣從4月下旬起也發生Alpha株引起的新一波流行，造成1萬3000名以上的確診病例、500人以上的死亡，最近也有Delta株造成屏東南端的社區群聚感染。





▲（圖/翻攝陳建仁臉書）

陳建仁表示，由於疫苗供應較晚，台灣的疫苗接種率目前7.7%，與其他部分國家相比，英國和以色列的疫苗接種率最高，分別高達65%和64.4%，但最近Delta株卻在英國和以色列造成新一波的流行，6月中旬英國99%確診病例是感染Delta株。





但陳建仁強調，雖然疫苗對於Delta株引起的輕症的保護力會降低，但是對於重症住院的保護力仍超過90%。





陳建仁表示，「求人不如求己」，各國都積極推動疫苗的自主研發量產，並在第二期臨床試驗確認有效性和安全性後，考慮緊急時效性，都在第三期臨床試驗進行中就給予緊急使用授權，以期盡快提升疫苗涵蓋率，與病毒的變異進行時間競賽。





陳建仁表示，越早普及疫苗接種，越能遏阻病毒的散播，也越能降低新變異株發生的機會，現在台灣和全球各國的當務之急除了要加強阻斷病毒擴散的各項防疫措施，更要以最快的速度取得最大量的疫苗，讓最大多數人都能及時接種。（編輯：陳清芳）1100629









