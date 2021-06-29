克服打疫苗的不適　新北跆拳選手羅嘉翎首度拚奧運

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羅嘉翎表示，近2個月的長征旅途，6月20日返台住進防疫旅館，仍維持每天固定訓練課表，隔離完馬上進國家訓練中心，接著準備啟程參加7月底的東京奧運，直到奧運結束返國完成隔離才能回家；去年2月後全球情疫情影響，這一年多來沒有出國比賽，直到確定取得奧運資格，終於達到目標的踏實感。
羅嘉翎分享，這次參加奧運資格賽，因為疫情東京奧運延後一年，有更多的時間準備，自己也從高中生轉換成大學生，訓練過程中身心狀態的轉化，發現自己抗壓性變更強，在場上更能沉穩應對；平常也喜歡藉由烘焙來轉換心情，發現自己在需要練習之外的時間完全放鬆，之後回到場上更能專注全心投入。
體育處長洪玉玲指出，亞洲區奧運資格賽在約旦安曼舉行，選手於各量級項目前2名者取得參賽資格，每個國家最多僅能取得2男、2女席次；中華隊不負眾望取得4張「滿額」奧運門票，分別男子80公斤級選手劉威廷、男子68公斤級選手黃鈺仁、女子49公斤級選手蘇柏亞，及女子57公斤級選手羅嘉翎。
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