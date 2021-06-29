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克服打疫苗的不適　新北跆拳選手羅嘉翎首度拚奧運

▲東京奧運跆拳道國手羅嘉翎參加109總統盃比賽。（圖／新北市政府體育處提供）
▲東京奧運跆拳道國手羅嘉翎參加109總統盃比賽。（圖／新北市政府體育處提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-29 10:37:59｜2021-06-29 10:38:45

5月份剛取得東京奧運女子57公斤級參賽資格的新北市跆拳道選手羅嘉翎，是台灣奧運史上挑戰這個量級最年輕的選手；返國後目前還住在防疫旅館的羅嘉翎，也分享這一趟疫情期間出國比賽的心情，持續的訓練、比賽與防疫隔離，直呼「沒想到這麼辛苦!」

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今年19歲的羅嘉翎說，在防疫情況下，這趟準備參加奧運的過程很辛苦，4月初打疫苗出現不適，中華跆拳道奧運培訓隊4月27日啟程烏茲別克移地訓練，接著飛往約旦參加跆拳道亞洲區的資格賽，賽事結束回烏茲別克，6月14日飛往黎巴嫩參加16日到18日的亞錦賽。

羅嘉翎表示，近2個月的長征旅途，6月20日返台住進防疫旅館，仍維持每天固定訓練課表，隔離完馬上進國家訓練中心，接著準備啟程參加7月底的東京奧運，直到奧運結束返國完成隔離才能回家；去年2月後全球情疫情影響，這一年多來沒有出國比賽，直到確定取得奧運資格，終於達到目標的踏實感。

羅嘉翎分享，這次參加奧運資格賽，因為疫情東京奧運延後一年，有更多的時間準備，自己也從高中生轉換成大學生，訓練過程中身心狀態的轉化，發現自己抗壓性變更強，在場上更能沉穩應對；平常也喜歡藉由烘焙來轉換心情，發現自己在需要練習之外的時間完全放鬆，之後回到場上更能專注全心投入。

體育處長洪玉玲指出，亞洲區奧運資格賽在約旦安曼舉行，選手於各量級項目前2名者取得參賽資格，每個國家最多僅能取得2男、2女席次；中華隊不負眾望取得4張「滿額」奧運門票，分別男子80公斤級選手劉威廷、男子68公斤級選手黃鈺仁、女子49公斤級選手蘇柏亞，及女子57公斤級選手羅嘉翎。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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