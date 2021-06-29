台美恢復TIFA會談　蕭美琴：爭取生存空間刻不容緩

第11屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將於30日透過線上視訊會議方式召開。我國駐美國台北經濟文化代表處代表

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蕭美琴在臉書表示，中斷多年後，台美貿易對話終於要恢復了。雙方貿易談判辦公室預計於30日展開TIFA對話，而這場對話，也將為未來雙邊經貿合作向前邁進奠定重要的基礎。 此時此刻，全球經貿環境正經歷劇烈變動，除了近年美中戰略競爭中的貿易戰之外，更是各國於新冠疫情爆發封鎖後重啟經濟的重整時期。台灣在因應外在變化的過程中，如何推動國內產業的轉型、以全球佈局的角度分散風險、同時提升與主要貿易夥伴的關係，爭取更多的生存與合作空間，刻不容緩。





蕭美琴指出，這場對話能夠在全球經濟環境變動的關鍵時刻恢復，在於台灣也展現了與國際接軌的決心。國際貿易談判從來都不是容易的事；市場開放，必然會衝擊到產業的利益，各自有得有失，更會延伸雙方內部政治利益的折衝，無論日本或韓國，都歷經了多年的波折，最終才能獲得雙邊貿易協定的成果。台灣數十年來產業變遷，面對國際競爭或有困難與轉型的陣痛，但整體來說，從全球市場開放中獲益的價值，讓過去無論哪個黨執政，都把與貿易夥伴簽署貿易協定視為重要工作。





蕭美琴進一步表示，美國近年產業外移，對外貿易逆差擴大，新冠疫情亦暴露了供應鍊的脆弱；農業團體以及各產業的利益相關者緊盯著貿易代表署爭取全球市場的一舉一動。無論是面對前川普政府的「美國優先」口號，或拜登政府新任貿易代表戴琪主張要建構「以勞工為核心」的貿易政策，台灣要尋求美方支持啟動雙邊貿易協議談判，也不得不考量美方關切角度，才有突破現有雙邊貿易架構，進一步創造整體雙贏的可能。





蕭美琴強調，此時能重啟TIFA貿易對話，搭配去年啟動的EPPD經濟繁榮夥伴對話，讓台美於貿易、產業、科技、投資等各面向深化雙邊合作。盼雙方一步一步累積的善意和互信，成為未來洽簽BTA的動能。



