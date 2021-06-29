居家清潔業者超前部署　快篩搶先做提供安心服務

防疫期間，各行各業都緊跟政府腳步做好防疫工作，而居家清潔消毒服務業者「媽咪樂健康科技」更跟進「安心企業快篩計畫」，超前部署採購近2,000份快篩試劑第一時間發給管家使用，全面即刻實施篩檢，讓第一線服務的管家能夠安心、也讓客戶有信心。





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媽咪樂健康科技公司總經理龍耀宗表示，「安心」為媽咪樂健康科技的最高準則，COVID-19居家快篩試劑已全面開始販售，政府持續衝刺快篩站布設、開放企業快篩、地方政府跟進「安心企業快篩計畫」，協助員工逾百人企業買快篩試劑，期待的都是再擴大篩檢量能，讓台灣能朝解封之路更進一步。



