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居家清潔業者超前部署　快篩搶先做提供安心服務

▲企業超前部署採購近2,000份快篩試劑第一時間發給管家使用，全面即刻實施篩檢。（圖／媽咪樂健康科技提供）
▲企業超前部署採購近2,000份快篩試劑第一時間發給管家使用，全面即刻實施篩檢。（圖／媽咪樂健康科技提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-06-29 10:45:50

防疫期間，各行各業都緊跟政府腳步做好防疫工作，而居家清潔消毒服務業者「媽咪樂健康科技」更跟進「安心企業快篩計畫」，超前部署採購近2,000份快篩試劑第一時間發給管家使用，全面即刻實施篩檢，讓第一線服務的管家能夠安心、也讓客戶有信心。

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媽咪樂健康科技公司總經理龍耀宗表示，「安心」為媽咪樂健康科技的最高準則，COVID-19居家快篩試劑已全面開始販售，政府持續衝刺快篩站布設、開放企業快篩、地方政府跟進「安心企業快篩計畫」，協助員工逾百人企業買快篩試劑，期待的都是再擴大篩檢量能，讓台灣能朝解封之路更進一步。

▲企業全面實施篩檢，讓第一線服務的管家能夠安心、也讓客戶有信心。（圖／媽咪樂健康科技提供）
▲企業全面實施篩檢，讓第一線服務的管家能夠安心、也讓客戶有信心。（圖／媽咪樂健康科技提供）
龍耀宗指出，媽咪樂持有專業執照，以往均有承包醫院、機場等公家機關的消毒經驗，在17年前歷經SARS的嚴峻後，面對此波疫情來襲才有辦法做好準備。去年疫情蠢蠢欲動就已馬不停蹄的準備相關防疫作業。媽咪樂管家除原本就已經落實的「自主健康管理、登記體溫回報、進門前消毒雙手鞋底、使用8號藥劑進行居家消毒」的防疫SOP外，此次全面快篩政策，從全體夥伴與客戶的安心開展，再為安全與信任感注入重要的強心針，更盼望能透過企業帶頭實施，能紓解緊繃的醫療篩檢量能、為解封舖路。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
90.4%9.6%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
74.29%25.71%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.71%90.29%
2021-06-28-2021-07-01
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