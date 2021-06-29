中選會研議公投是否延期　民進黨團：盼國人自由參與投票

變種病毒入侵，讓我國疫情再添變數，原訂8月28日舉行的四項公投案投票是否如期舉行，中選會將在7月2日研議。立法院民進黨團幹事長劉世芳今（29）日早上表示，台灣是民主國家，公投是法律規定的權力，民進黨團尊重中選會所做的決定，她也坦言，疫情確實是需要考量的點。

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Delta變種病毒進入屏東，全台再次繃緊神經謹慎面對疫情，原訂8月28日將登場的四項公投案投票是否如期舉行，將待中選會7月2日研議。民進黨發言人周江杰28日即表示，目前台灣正面臨疫情升溫，三級警戒管制措施尚未解禁，此刻防疫為第一優先要務。至於公投案是否如期舉行，民進黨尊重中選會依公投法及職權行使所做的決議，相信中選會會根據中央流行疫情指揮中心對於疫情的發展與警戒措施、指引，做出妥適的決定。

劉世芳今早被問及公投可能會延期一事則表示，公投是法律規定的權力，沒人可以沒收，民進黨團也有注意到，包含民眾黨、時代力量、國民黨等在野黨對於8月28日是否如期舉行都有不同的看法，中選會這周五會做討論，民進黨團尊重結果，「但就我們瞭解，大家都有考慮到目前三級警戒狀態，所以中選會一定會徵詢指揮中心來做判斷」。

劉世芳也說，如果疫情持續在三級警戒，恐怕連公民投票選務人員都無法出來，會不會影響到投票率，這也都是考慮重點。民進黨團一再呼籲，尊重中選會判斷，黨團也會站在人民立場，台灣是有民主制度的國家，根據規則來走沒有問題，但是要考慮疫情之下所造成公民投票的結果，讓大家都在自由的狀況下參與投票，這是民進黨團最在乎的部分。