NBA／勇士今夏補強看上暴龍前鋒 考慮找回前老鷹主帥
金州勇士連2年無緣季後賽，令人好奇今夏會如何補強陣容，美國媒體指出，勇士其中一個目標是暴龍大前鋒Pascal Siakam(西亞卡姆)，教練團部分也傳出有意找回前老鷹總教練Lloyd Pierce(皮爾斯)。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-29 11:19:22
《The Athletic》記者John Hollinger分析今年新人選秀會的選手狀態和球隊需求，指出勇士目前擁有第7、14順位以及去年榜眼James Wiseman，大部分人預計勇士會用7號籤和Wiseman來尋求陣容升級，他們的一個目標是Siakam。
Siakam在2019年迎來爆發性進步，坐穩球隊先發，成為Kawhi Leonard的最佳助手，最終也拿下生涯首冠，現年27歲的他，本季維持不錯水平，出賽56場，場均可得21.4分、7.2籃板、4.5助攻，不過季末接受左肩手術，預計11月才能復出
此外，《NBC Sports》的Monte Poole指出，勇士主帥Steve Kerr在整理助教名單時，他會考慮Pierce，兩人同是今年美國男籃出征東京奧運的助教，雙方已有對話。過去Pierce曾在2010-11年擔任勇士助教，2018年前往老鷹首度擔任總教練，今年3月被解雇。