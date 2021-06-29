mRNA疫苗不需追打　自然期刊：免疫力最長可達一輩子

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艾比迪和研究團隊，透過研究新冠肺炎康復的患者、接種疫苗者，發現這些人在感染後的8個月內，體內的免疫細胞可以辨識留在骨髓內的病毒；另一個團隊的研究則認為，辨識病毒的記憶B細胞，在感染後的一年內會持續強化成熟。基於這些發現，科學家認為，感染病毒後接種疫苗的人，形成的免疫力可能長達數年甚至一輩子；但單獨接種疫苗是否有同樣效果仍需進一步研究。
《自然》期刊上的研究指出，在感染新冠病毒或接種疫苗後，人體免疫系統中的淋巴結，會形成一個「生發中心」（germinal center），能夠像B細胞一樣辨識新冠病毒，這些記憶細胞形成的範圍如果更廣，免疫力就能維持得更久，提高有效對抗變異病毒的可能性。稍微不同的是，感染病毒的患者，他的生發中心會在肺部形成，接種疫苗者的生發中心則是出現在腋下的淋巴結中。
研究團隊指出，在接種第一劑疫苗15週後，14名研究對象的生發中心仍然保持高度活躍，辨識新冠病毒的能力並未衰退，持續長達4個月。艾比迪表示，這是非常好的跡象，以往生發中心在接種疫苗後的1、2週會到達活躍高峰，之後就會開始減弱，至4至6週時已經幾乎消失，但mRNA新冠疫苗形成的效果能夠持續數個月，都沒有出現大幅下降的跡象。
研究結果表明，絕大多數接種mRNA新冠疫苗的人將長期受到保護，且變種病毒的威脅不大，如果沒有大幅變異，理論上mRNA疫苗形成的免疫力可以維持一輩子。但老年人、免疫系統較弱，以及長期服用抑制免疫系統藥物的族群，可能需要接種額外劑量加強；而感染過新冠肺炎痊癒後接種疫苗者，可能根本不需要再接種更多劑量。
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