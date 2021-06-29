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mRNA疫苗不需追打　自然期刊：免疫力最長可達一輩子

▲權威學術期刊《自然》近日刊登的研究報告認為，輝瑞、莫德納利用mRNA技術研製的疫苗，提供的保護力可長達數年，不需要增加額外的劑量。（圖／美聯社／達志影像）
▲權威學術期刊《自然》近日刊登的研究報告認為，輝瑞、莫德納利用mRNA技術研製的疫苗，提供的保護力可長達數年，不需要增加額外的劑量。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-29 11:13:52

接種疫苗是目前預防新冠肺炎（COVID-19）重症、死亡的最佳方式之一，但隨著傳播能力更強的Delta變種病毒株在各地肆虐，是否要追打第三劑疫苗的議題引起各界關注。權威學術期刊《自然》（Nature）近日刊登的研究報告認為，輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）兩款利用mRNA技術研製的疫苗，提供的保護力可長達數年，不需要增加額外的劑量。

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《紐約時報》報導，該研究由華盛頓大學免疫學家艾比迪（Ali Ellebedy）主導，研究只專注研究輝瑞、莫德納mRNA疫苗的效力，沒有納入嬌生（Johnson & Johnson）研發的病毒載體疫苗。許多證據顯示，只要病毒的變異不超出目前的演化趨勢，大部分已接種mRNA疫苗的人，以及已從新冠肺炎康復的人們，可能不需要再接種更多劑量加強免疫力。

艾比迪和研究團隊，透過研究新冠肺炎康復的患者、接種疫苗者，發現這些人在感染後的8個月內，體內的免疫細胞可以辨識留在骨髓內的病毒；另一個團隊的研究則認為，辨識病毒的記憶B細胞，在感染後的一年內會持續強化成熟。基於這些發現，科學家認為，感染病毒後接種疫苗的人，形成的免疫力可能長達數年甚至一輩子；但單獨接種疫苗是否有同樣效果仍需進一步研究。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美國華盛頓大學免疫專家認為，mRNA疫苗形成的保護力持久，且只要新冠病毒不出現破格的突變，免疫力能夠長達數年。（圖／美聯社／達志影像）
《自然》期刊上的研究指出，在感染新冠病毒或接種疫苗後，人體免疫系統中的淋巴結，會形成一個「生發中心」（germinal center），能夠像B細胞一樣辨識新冠病毒，這些記憶細胞形成的範圍如果更廣，免疫力就能維持得更久，提高有效對抗變異病毒的可能性。稍微不同的是，感染病毒的患者，他的生發中心會在肺部形成，接種疫苗者的生發中心則是出現在腋下的淋巴結中。

研究團隊指出，在接種第一劑疫苗15週後，14名研究對象的生發中心仍然保持高度活躍，辨識新冠病毒的能力並未衰退，持續長達4個月。艾比迪表示，這是非常好的跡象，以往生發中心在接種疫苗後的1、2週會到達活躍高峰，之後就會開始減弱，至4至6週時已經幾乎消失，但mRNA新冠疫苗形成的效果能夠持續數個月，都沒有出現大幅下降的跡象。

研究結果表明，絕大多數接種mRNA新冠疫苗的人將長期受到保護，且變種病毒的威脅不大，如果沒有大幅變異，理論上mRNA疫苗形成的免疫力可以維持一輩子。但老年人、免疫系統較弱，以及長期服用抑制免疫系統藥物的族群，可能需要接種額外劑量加強；而感染過新冠肺炎痊癒後接種疫苗者，可能根本不需要再接種更多劑量。

▲（圖／翻攝自Nature）
▲自然期刊上的研究論文。（圖／翻攝自Nature）
 

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