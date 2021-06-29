中共百年黨慶前高度戒備！密封人孔蓋、緊閉門窗不得攝影
7月1日就是中共百年黨慶，北京進入嚴格安檢和維穩狀態，確保屆時一切順利進行、萬無一失。大量五星旗、宣傳標語懸掛在街頭，天安門廣場附近也已經封閉。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-29 11:19:57
綜合《美國之音》、《路透社》等外媒報導，北京25日進行了最後操演和排練，為即將來到的七一慶典做準備。大街小巷懸掛大量旗幟、宣傳標語及花壇造景，也派出不少公安在主要路口和大街巡邏。當局還施行交通管制、封路，限行、嚴格限制外地車輛人員進京，鄰近天安門廣場的下水道井蓋，也在檢查後打上安檢密封。
報導指出，重點地段的政府和部隊家屬大院發出通知，要求所有人在6月30日午夜到7月1日午夜這24小時，要關閉面對街道的窗戶、拉上窗簾，不能探頭觀望、拍照錄影，不能會客，電動車等不能充電等等。
報導也提到當局加強對異議活動的控管，設立鼓勵舉報任何「歷史虛無主義」言論的熱線。同時，警察近期也強化了各種安全監控和其他限制，如挨家挨戶檢查居住人員、確保居住人數。
此外，有鑑於國際新冠疫情仍在持續，媒體工作者如果要採訪相關活動，必須完成2劑疫苗接種，並在核酸檢測後，入住集中封閉管理的旅館，直到7月1日慶祝大會結束後才能離開，採訪均由官方統一安排集中乘車。