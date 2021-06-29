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台灣防疫跌至44名　民進黨團：努力提高疫苗接種率

▲民進黨立委黃世杰認為，台灣現階段要拚提高疫苗接種率。（圖／資料照）
▲民進黨立委黃世杰認為，台灣現階段要拚提高疫苗接種率。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-29 11:25:33｜2021-06-29 11:35:25

彭博資訊去年起針對「全球防疫韌性」做排名，每月底會公布最新結果。我國五月爆發本土疫情，由全球第5名退至第15名，本月28日公布的最新排名中，台灣再度跌至第44名。民進黨團副幹事長黃世杰今（29）日被問及此事時表示，該排名與疫苗接種率及邊境管制等有很大的關係，我國目前疫苗接種率仍相對較低，現階段就是要拚疫苗接種率。

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彭博資訊28日發表「全球防疫韌性排名」，我國跌至44名。黃世杰表示，彭博的排名是長時間追蹤各國防疫比較，看了這篇報導後發現，影響排名順序的一部份是疫苗接種率以及邊境管制、人流管制的情形。

黃世杰說，台灣疫苗接種率還是比較低，所以排名往下，疫情這陣子也有所進展，最後一哩路有賴全民與地方政府配合防疫作為，確實疫調、通知匡列隔離工作上必須要再加強，才可以把疫情恢復到過去可控制範圍。

黃世杰也強調，關於疫苗接種率，不管是受贈或自購的疫苗，這兩天會陸續進來，大家要拚疫苗接種率，排名不是最重要的，疫情才是問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
90.4%9.6%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
74.29%25.71%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.71%90.29%
2021-06-28-2021-07-01
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