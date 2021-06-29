就是要你宅在家　高市防疫電視台歌仔戲連看70天

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史哲說，為因應輔導課、暑期夏令營都停止辦理，教育局推出「線上輔導課與多元創意教學」，讓同學們在家學習不中斷；而針對以往總是能到公園散散步現在出不去的長輩們，運發局也在每天一大早，推出「阿公阿嬤跟著做的居家運動教學」；觀光局則端上高雄美食大推薦，還有最療癒的動物園秘辛；青年局的爸媽不要看夜貓子時段；客委會精彩說故事，以及文化局的「藝文全面向的氣質養成器」。
高雄市政府指出，高市府推出「高雄好家宅 防疫電視台」即日起至 8月31日，除每天下午 3 點轉播市府防疫記者會外，每天上午 8 點 30 分起於公用頻道 CH3 播出各類生活科技、運動、文教、戲劇等精彩節目，此外，也會將部分在CH3播完的影片，上傳到「高雄市政府YouTube頻道」，讓市民可以在網路上隨選觀看，部分影像是限時收看，請民眾把握時間觀看，讓大家防疫宅在家不無聊。
高雄市是臺灣歌仔戲團的大本營，截至目前一共有98個立案歌仔戲演藝團隊，也是全台灣歌仔戲團數量最多的城市；史哲表示，「高雄好家宅 防疫電視台」將有35部春天藝術節製作的歌仔好戲，包括春美歌劇團、明華園天字戲劇團、尚和歌仔戲劇團、薪傳歌仔戲劇團、秀琴歌劇團、一心戲劇團、明華園日字戲劇團、臺灣豫劇團等全台優秀團隊精彩演出，也希望透過這一次的合作中透過授權費用，協助因為疫情而無法演出、也無法接民戲的歌仔劇團們，暫渡這次艱困的難關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。