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就是要你宅在家　高市防疫電視台歌仔戲連看70天

▲百年古蹟環境劇場《見城》由文化局、愛樂基金會、高雄市國樂團的同仁們親自製作，結合歌仔戲、豫劇等跨劇種，邀集台灣傳統戲曲天王劃時空同台，將歷史與神話一起躍上舊城舞台，是難得一見的魔幻寫實穿越演出。（圖／高雄市文化局提供）
▲百年古蹟環境劇場《見城》由文化局、愛樂基金會、高雄市國樂團的同仁們親自製作，結合歌仔戲、豫劇等跨劇種，邀集台灣傳統戲曲天王劃時空同台，將歷史與神話一起躍上舊城舞台，是難得一見的魔幻寫實穿越演出。（圖／高雄市文化局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-29 11:38:16｜2021-06-29 11:40:52

由高雄市政府結合有線電視公用頻道 CH3，首創推出「高雄好家宅 防疫電視台」，整合各局處製作一系列多元節目，今（29）日正式開播，開台首波就推出高雄春天藝術節歌仔好戲35部將連續播映長達70天，此外還有「宅運動」系列節目，跟著健身老師一起動滋動保持健康好體態，在家安心防疫不無聊。

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高雄市副市長史哲指出，疫情來襲，宅在家防疫成了主流，影音視聽也成為長時間居家防疫排解苦悶最普遍選擇，市長陳其邁在一個月前，特別請他思考如何將各局處的實體服務轉換成網路化，提供市民朋友獻上服務，在今天正式推出「高雄好家宅 放疫電視台」，內容包羅萬象。

史哲說，為因應輔導課、暑期夏令營都停止辦理，教育局推出「線上輔導課與多元創意教學」，讓同學們在家學習不中斷；而針對以往總是能到公園散散步現在出不去的長輩們，運發局也在每天一大早，推出「阿公阿嬤跟著做的居家運動教學」；觀光局則端上高雄美食大推薦，還有最療癒的動物園秘辛；青年局的爸媽不要看夜貓子時段；客委會精彩說故事，以及文化局的「藝文全面向的氣質養成器」。

▲每周二中午12點到12點半的「線上動物園」將邀請高雄「打火哥」蔡宗翰擔任一日動物保育員工作，幫非洲獅、犀牛、羊駝及波爾羊等動物，準備每日食材，並進入動物作業區直擊動物園幕後的工作內容，滿足大小朋友們對動物園的好奇。（圖／高雄市政府提供）
▲每周二中午12點到12點半的「線上動物園」將邀請高雄「打火哥」蔡宗翰擔任一日動物保育員工作，幫非洲獅、犀牛、羊駝及波爾羊等動物，準備每日食材，並進入動物作業區直擊動物園幕後的工作內容，滿足大小朋友們對動物園的好奇。（圖／高雄市政府提供）
高雄市政府指出，高市府推出「高雄好家宅 防疫電視台」即日起至 8月31日，除每天下午 3 點轉播市府防疫記者會外，每天上午 8 點 30 分起於公用頻道 CH3 播出各類生活科技、運動、文教、戲劇等精彩節目，此外，也會將部分在CH3播完的影片，上傳到「高雄市政府YouTube頻道」，讓市民可以在網路上隨選觀看，部分影像是限時收看，請民眾把握時間觀看，讓大家防疫宅在家不無聊。

高雄市是臺灣歌仔戲團的大本營，截至目前一共有98個立案歌仔戲演藝團隊，也是全台灣歌仔戲團數量最多的城市；史哲表示，「高雄好家宅 防疫電視台」將有35部春天藝術節製作的歌仔好戲，包括春美歌劇團、明華園天字戲劇團、尚和歌仔戲劇團、薪傳歌仔戲劇團、秀琴歌劇團、一心戲劇團、明華園日字戲劇團、臺灣豫劇團等全台優秀團隊精彩演出，也希望透過這一次的合作中透過授權費用，協助因為疫情而無法演出、也無法接民戲的歌仔劇團們，暫渡這次艱困的難關

▲「高雄好家宅
▲「高雄好家宅 防疫電視台」將有35部歌仔好戲接力登台70天。（圖／高雄市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
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邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
74.29%25.71%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.71%90.29%
2021-06-28-2021-07-01
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