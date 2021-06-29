就是要你宅在家　高市防疫電視台歌仔戲連看70天

開台首波就推出高雄春天藝術節歌仔好戲

35部將連續播映長達70天，此外還有

」系列節目，

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▲每周二中午12點到12點半的「線上動物園」將邀請高雄「打火哥」蔡宗翰擔任一日動物保育員工作，幫非洲獅、犀牛、羊駝及波爾羊等動物，準備每日食材，並進入動物作業區直擊動物園幕後的工作內容，滿足大小朋友們對動物園的好奇。（圖／高雄市政府提供）

是臺灣歌仔戲團的大本營，截至目前一共有98個立案歌仔戲演藝團隊

這一次的合作中透過授權費用，協助因為疫情而無法演出、也無法接民戲的歌仔劇團們，暫渡這次艱困的難關