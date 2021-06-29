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NBA／Playoff P！喬治飆新高41分　快艇西決追成2比3

▲快艇球星Paul George(喬治)轟下41分締造個人季後賽新高，幫助快艇將系列賽追成2比3落後。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇球星Paul George(喬治)轟下41分締造個人季後賽新高，幫助快艇將系列賽追成2比3落後。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-29 11:51:04｜2021-06-29 12:06:13

西區決賽G5，背水一戰的洛杉磯快艇今(29)日作客鳳凰城，全員一心接連跳出飆分，主將Paul George(喬治)全場轟下個人季後賽新高41分，率快艇以116:102擊敗太陽，系列賽追成2比3落後，下一戰將返回洛城。

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快艇主將Kawhi Leonard因傷繼續缺席，不過奇兵接連跳出，頂替先發的Marcus Morris Sr.飆出全場最高20分，替補登場的DeMarcus Cousins貢獻10分，加上Reggie Jackson的14分和Paul George的11分，4人聯手助快艇在上半場打完取得59:52領先。

易籃後，George擔起得分重責，第三節獨拿20分，幫助快艇站穩領先，反觀太陽眾將在主場卻找不到籃框，儘管第四節中段一度追到4分差，但Jackson連飆2記三分球再度拉開雙位數領先，終場快艇以14分之差獲勝。

George出賽41分鐘攻下41分，8罰全中洗刷罪名，外帶13籃板6助攻，Jackson挹注次高23分，Morris Sr.貢獻22分，Cousins添15分。

此外，George本季18場季後賽比賽皆至少拿下20分，繼Michael Jordan、Kobe Bryant和Kevin Durant後，成為史上第4人。

太陽得分集中在Devin Booker和Chris Pau身上，前者拿下31分，後者繳出22分8助攻，Cameron Johnson貢獻14分，火力不足難以翻盤。

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