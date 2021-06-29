台灣防疫模範生變後段班　高虹安：疫苗覆蓋率偏低

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高虹安表示，進一步統整與分析本次排名暴跌的幾個原因，包括疫苗施打率依然低落，僅有4%人口有疫苗覆蓋，根據上月報告推估需費時6年才能達到75%群體保護；台灣的上月死亡率9.2%，在全部53個國家中排名第四高，只落後於波蘭（15.5%）、羅馬尼亞（12.7%）與墨西哥（10.1%）；雖然疫情看似趨緩、確診數下降，但國際採購疫苗遲不到貨，疫苗依靠外援，而國產疫苗尚未通過國際科學標準認證的情況下，台灣的疫苗荒除了造成對外難以開放正常旅行往來，對內也引發諸多疫苗分配優先順序的爭奪與特權施打亂象。
高虹安也指出，防疫封鎖措施與檢疫作為不夠嚴格，包括太遲採取邊境普篩作為、地方政府疫調責任界定不明確等，導致屢屢出現社區感染破口，甚至讓變種病毒攻破台灣。她呼籲政府，應思考加強境外防堵與檢測相關作為、檢討境內疫調SOP，最重要的，加大疫苗採購力道、超前部署二代疫苗，才能更好地守護全體國人，一起度過嚴峻的疫情難關。
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