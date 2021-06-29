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台灣防疫模範生變後段班　高虹安：疫苗覆蓋率偏低

▲台灣防疫表現從全球前5名一口氣跌到第44名，成了倒數第10名的末段班。台灣民眾黨立委高虹安認為，疫苗覆蓋率低是主因之一。（圖／高虹安辦公室提供）
▲台灣防疫表現從全球前5名一口氣跌到第44名，成了倒數第10名的末段班。台灣民眾黨立委高虹安認為，疫苗覆蓋率低是主因之一。（圖／高虹安辦公室提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-29 12:26:19｜2021-06-29 12:27:15

新型肺炎疫情嚴峻，從5月15日開始實施三級警戒，預計至少到7月12日，根據總部位於美國紐約的《彭博社》針對全球53個國家做出最新全球防疫排名，台灣在全球53個主要經濟體中，從全球前5名一口氣跌到第44名，成了倒數第10名的末段班。台灣民眾黨立委高虹安認為，疫苗覆蓋率低是主因之一。

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高虹安指出，研究《彭博社》這一份最新的評比，發現台灣大幅落後的4個指標分別為： 疫苗覆蓋率(People Covered by Vaccines)、單月死亡率(Fatality Rate)、社區封閉(Community Mobility)、恢復國際交流(Vaccinated Travel Routes)

高虹安表示，進一步統整與分析本次排名暴跌的幾個原因，包括疫苗施打率依然低落，僅有4%人口有疫苗覆蓋，根據上月報告推估需費時6年才能達到75%群體保護；台灣的上月死亡率9.2%，在全部53個國家中排名第四高，只落後於波蘭（15.5%）、羅馬尼亞（12.7%）與墨西哥（10.1%）；雖然疫情看似趨緩、確診數下降，但國際採購疫苗遲不到貨，疫苗依靠外援，而國產疫苗尚未通過國際科學標準認證的情況下，台灣的疫苗荒除了造成對外難以開放正常旅行往來，對內也引發諸多疫苗分配優先順序的爭奪與特權施打亂象。

高虹安也指出，防疫封鎖措施與檢疫作為不夠嚴格，包括太遲採取邊境普篩作為、地方政府疫調責任界定不明確等，導致屢屢出現社區感染破口，甚至讓變種病毒攻破台灣。她呼籲政府，應思考加強境外防堵與檢測相關作為、檢討境內疫調SOP，最重要的，加大疫苗採購力道、超前部署二代疫苗，才能更好地守護全體國人，一起度過嚴峻的疫情難關。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲疫苗覆蓋率偏低，讓台灣防疫表現受到國際質疑。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
90.4%9.6%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
74.29%25.71%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.71%90.29%
2021-06-28-2021-07-01
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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