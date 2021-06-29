台加強推展6項核心戰略產業 製造業集中度升高超越日韓
經濟部今（29）日發表經濟情勢概況專題，針對我國生產觀察製造業發展脈絡，發現國內的製造業主力，由1980年代的民生工業逐漸過渡至資訊電子工業，且集中度提升，當前高度聚焦在電子及精密儀器業，甚至集中化程度已高於日本與韓國。經濟部表示，政府於2020年推出的6大核心戰略產業將再進化，並透過5+2產業創新打基礎，加速我國產業升級轉型，致力讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-29 12:08:03
經濟部統計處以三大面向從生產觀察我國製造業的發展脈絡，分別是我國製造業生產總額變動、各年代的重點發展產業與我國與日韓製造業比較。經濟部指出，製造業對我國經濟影響舉足輕重，政策引領產業穩定發展，而觀察我國經濟發展過程中，歷經了能源危機、金融風暴、網路泡沫、國際疫情、貿易戰等全球變局，由於政府適時推出相應的產業政策，藉以提升產業競爭力，帶領著製造業穩定成長。
經濟部發現，我國製造生產總額前5大中業集中度由1980年代36.7%，提高至1990年代41.3%，於2000年代大幅躍升至60.2%後漸趨穩定，2010年代續升至63.5%。主力由民生工業逐漸過渡至資訊電子工業，2010年代朝多元產業開展，政府引導業者往高附加價值產業升級。
跟鄰近的日本、韓國相比，我國產業高度聚焦於電子及精密儀器業，從1990年代的67.7%，低於日本71.4%、南韓72.5%，至2000年代集中度大幅提升至81.8%，反而高於日本74.1%、南韓81.2%，且日韓之各個行業分布相對我國均衡，其中電子及精密儀器業就佔了33.5%。
經濟部表示，我國製造業發展明顯傾向於電子及精密儀器產業，且高度依賴出口市場，導致我國經濟表現易受國際景氣波動影響，是以調整產業結構及提升附加價值，為我國製造業發展長期努力的主要目標。
至於政府在2020年推出的六大核心戰略產業，包含資訊及數位、國防及戰略、資安卓越、台灣精準健康、民生及戰備、綠電及再生能源等產業，主要架構在5+2產業創新的基礎上，加速我國產業升級轉型，持續推升經濟成長動能與國際競爭力，成為未來全球經濟的關鍵力量。