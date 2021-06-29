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中市「殘劑」預約系統當機　市民火大

▲中市府推出預約制「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」當機(圖／柳榮俊翻攝2021.6.29)
▲中市府推出預約制「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」當機(圖／柳榮俊翻攝2021.6.29)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-29 12:21:40

台中市「殘劑」疫苗預約施打登記，今(29)日上午9點系統開放讓市民預約。不少民眾時間一到，立刻點入預約系統，卻無法進入網頁，市民劉鐘聖表示，他從9點進入「我要預約候補」不是顯示亂碼，就是無法進入網頁，重複多次依然還是無法進入網站情況。他批「超爛」系統。民進黨市議員江肇國、賴佳微、周永鴻表示，市府擬定殘劑預約辦法一拖再拖，造成民眾的恐慌與著急，而預約系統開放後秒掛點，脆弱地令人懷疑市府的辦事能力不足。

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市民劉鐘聖指出，市府推出預約制「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」，他上午9點立刻點入預約系統，不是顯示亂碼，就是無法進入網頁，離開始預約時間已過1小時左右，依然還是無法進入網站的情況。他說，市府應體恤民眾辛苦守在電腦前，搶「殘劑」疫苗施打名額，卻遇上市府推出此「糟糕」系統。

江肇國表示，自從中央疫情指揮中心在25日宣布可後補施打殘劑，台中市政府並未擬定相關配套，甚至授權給各區長自行決定登記辦法，不統一又不公開透明造成不公平的現象。

江肇國指出，市府一再拖延，過了三天架設的網站卻因為大當機而無法預約，難道又要回到由區長來欽點施打嗎？這樣的做事效率如何落實市長說的「三公原則」？

賴佳微表示，市府籌備多日，但預約系統才剛開放就馬上壞掉，連一個預約網站都無法做好，讓人質疑市府辦事的能力。另外有民眾反應，看新聞得知今日開始預約殘劑施打，但預約的網站完全連不進去，讓民眾擔憂會不會網站一修復完畢就已經被預約完了？賴佳微議員要求，殘劑的預約一定要公正公開，不要用網站掛點來黑箱預約掉剩餘的疫苗。

周永鴻表示，中市府既然強調公平、公開、公布，就應該把登記系統設計完備，不應該出現正式上線還當機無法預約的問題，這樣才不會讓市民有懷疑黑箱作業的疑慮，呼籲市府應該上緊發條，對疫苗與疫情都嚴正以待。

台中市政府表示，目前市府網站、防疫專區及「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間湧入龐大流量，同時間操作申請頁面「破萬人」，導致系統超載。不過，請民眾先別擔心，9點到下午1點皆可預約，只要在下午1點前完成線上申請即可，預約殘劑並非先搶先贏，沒有先來後到問題，是採「電腦隨機亂數排序」後公告順序，大家機率都一樣。

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