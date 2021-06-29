疫苗混打有用嗎？研究：先AZ再打輝瑞效果更佳

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，雖然疫苗被認為是解方，但是因為供貨延遲以及安全問題，不少國家特定廠牌的疫苗不足的情況下，紛紛考慮進行「混打策略」。英國牛津大學研究發現，將輝瑞疫苗（Pfizer）以及阿斯特捷利康疫苗（AZ）混合施打，能夠提供更好的保護力，並且能讓人體產生更多抗體和免疫反應。





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根據《BBC》報導，牛津大學在2月開始了「Com-Cov」研究計畫，交叉比對輝瑞疫苗與AZ疫苗接種順序的成效。團隊讓830名50歲以上受試者分別施打2劑AZ疫苗、2劑輝瑞疫苗，以及混打各1劑的AZ疫苗和輝瑞疫苗。





團隊發現先打AZ疫苗再打輝瑞疫苗，所導出的抗體以及T細胞的反應高於先打輝瑞疫苗後打AZ疫苗。但不論是哪種組合，都比2劑都施打AZ疫苗的效果還要好。完全接種輝瑞疫苗的免疫反應最好，但是T細胞反應最佳的是先打AZ疫苗後打輝瑞疫苗的組合。T細胞是一種淋巴細胞，可以攻擊被病原體或病毒感染的細胞，在免疫反應中扮演著重要的角色。





不過研究團隊表示，混打疫苗的缺點是疫苗的副作用會比較明顯、發生頻率較高，包括發冷、頭痛與肌肉痠痛等症狀，但是過幾天就能改善。





由於英國已經下訂3.97億疫苗，在疫苗充足的情況下，英國副首席醫療官范譚姆（Jonathan Van-Tam）表示，目前接種相同品牌的疫苗計劃運作良好，沒有理由改變，但能夠在未來強化接種計畫能有更靈活的安排。





《BBC》報導指出，目前西班牙、德國等國家已經進行混合施打疫苗，第1劑接種AZ疫苗的年輕族群可以在接種第2劑時選擇輝瑞疫苗或是莫德納疫苗（Moderna），但大多是憂心血栓副作用，而非基於免疫效力的考量。



