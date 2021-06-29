香港新聞自由受打壓　獨立媒體遭恐嚇、被迫自行審查

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香港記者協會重申言論自由與新聞自由的核心價值，香港若連文人的筆桿都無法容忍，將很難再被視為國際城市。近期針對媒體發動的一連串逮捕，幾乎已經斷送了香港的新聞自由，呼籲港府「以理服人」，清楚解釋逮捕新聞工作者的理據。
《立場新聞》週日（27）發表五點公告，決定把今年5月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架；在與作者討論風險，確認刊登意願後再重新刊出。《立場新聞》母公司6位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚也接受公司的建議，辭去董事職務。
為了避免《立場新聞》邀到政府打壓、浪費支持者的捐款，立場官網表示暫停接受贊助，呼籲支持者把給《立場新聞》的贊助轉頭給其他獨立、堅持言論自由的新聞媒體、自由記者獲釋評論人士。目前《立場新聞》的財務能夠維持接下來9至12個月的開銷，若有需要才會再次尋求港人的支持。
2013年成立的香港「852郵報」被認為政治立場偏向親泛民主派，「852」是香港的國際長途電話區號，從而引申為代表香港。昨（28）日852郵報的創辦人游清源表示，香港現在的政治氛圍如同「黑色暴雨」，無奈將頻道所有影片下架。上個月，852郵報就考慮到香港情況，辭退全部員工暫停網頁運作。
另一個網路媒體Winandmac也在週一（28）發布聲明，宣布退出香港。聲明提及港蘋被關閉、《立場新聞》進行調整，加上近1、2年香港局勢巨變，winandmac Media同其他媒體一樣，經常收到不知名的恐嚇與威脅。經過考量後，Winandmac已經開始撤離香港的程序，取消相關商業註冊，遷移海外後成本上升，預計能在維持2至3個月。
Winandmac表示，在港仍然會有自由工作者為公司進行不定時採訪與報導，也會在剩下的時間中盡力為香港發聲。未來若有任何變故，最少會在1個月前通知支持者，做好相關退訂等安排。
香港資深媒體人區家麟也在昨（28）日晚間宣布，他在《香港電台》主持長達11年的「自由風自由Phone」節目突然被叫停，昨日是最後一次主持。區家麟指，港台終止其工作的決定100%是政治考量；港台節目《五夜講場》嘉賓主持、中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智，昨日也表示收到節目中止通知。《香港01》報導指出，香港電台廣播處長李百全自3月1日上任後，先後已有多個節目被換掉。