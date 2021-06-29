COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

香港新聞自由受打壓　獨立媒體遭恐嚇、被迫自行審查

▲香港《蘋果日報》被迫關閉，標誌新聞環境出現巨變，許多媒體紛紛採取措施自保。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港《蘋果日報》被迫關閉，標誌新聞環境出現巨變，許多媒體紛紛採取措施自保。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-29 12:39:41

香港《蘋果日報》被迫停刊後，前蘋果英文版執行總編輯盧峯（本名馮偉光）在週一（28）凌晨於機場被港警以《港區國安法》逮捕，成為第13個與壹傳媒相關的被捕人士。面對行業環境驟變，香港媒體人人自危，《立場新聞》宣布暫時下降評論文章、暫停接受贊助降低資產被動風險，6名董事也在日前辭任。其他網路媒體，「852郵報」也宣布下架所有影片、Winandmac決定撤離香港。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合港媒報導，遭到港警逮捕的《蘋果日報》前英文版執行總編輯馮偉光仍然被查扣，今（29）日有機會獲准保釋。馮偉光畢業於香港中文大學，1997年開始為《蘋果日報》撰寫社論，擔任過英文版執行總編輯，還是《眾新聞》專欄作家。馮偉光遭到香港警方以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」逮捕，引起香港記者協會的強烈譴責，這是港警逮捕港蘋主筆李平（本名楊清奇）後第二次逮捕為該報撰寫文章的前員工。

▲最後一份香港《蘋果日報》實體報紙，頭版以「港人雨中痛別
▲香港《蘋果日報》6月24日發行最後一期實體報紙，頭版以「港人雨中痛別 ，我哋撐蘋果」為題。（圖／美聯社／達志影像）
香港記者協會重申言論自由與新聞自由的核心價值，香港若連文人的筆桿都無法容忍，將很難再被視為國際城市。近期針對媒體發動的一連串逮捕，幾乎已經斷送了香港的新聞自由，呼籲港府「以理服人」，清楚解釋逮捕新聞工作者的理據。

《立場新聞》週日（27）發表五點公告，決定把今年5月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架；在與作者討論風險，確認刊登意願後再重新刊出。《立場新聞》母公司6位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚也接受公司的建議，辭去董事職務。

為了避免《立場新聞》邀到政府打壓、浪費支持者的捐款，立場官網表示暫停接受贊助，呼籲支持者把給《立場新聞》的贊助轉頭給其他獨立、堅持言論自由的新聞媒體、自由記者獲釋評論人士。目前《立場新聞》的財務能夠維持接下來9至12個月的開銷，若有需要才會再次尋求港人的支持。

▲（圖／翻攝自立場新聞）
▲立場新聞6名董事接受建議後辭去職務。（圖／翻攝自立場新聞）
2013年成立的香港「852郵報」被認為政治立場偏向親泛民主派，「852」是香港的國際長途電話區號，從而引申為代表香港。昨（28）日852郵報的創辦人游清源表示，香港現在的政治氛圍如同「黑色暴雨」，無奈將頻道所有影片下架。上個月，852郵報就考慮到香港情況，辭退全部員工暫停網頁運作。

另一個網路媒體Winandmac也在週一（28）發布聲明，宣布退出香港。聲明提及港蘋被關閉、《立場新聞》進行調整，加上近1、2年香港局勢巨變，winandmac Media同其他媒體一樣，經常收到不知名的恐嚇與威脅。經過考量後，Winandmac已經開始撤離香港的程序，取消相關商業註冊，遷移海外後成本上升，預計能在維持2至3個月。

Winandmac表示，在港仍然會有自由工作者為公司進行不定時採訪與報導，也會在剩下的時間中盡力為香港發聲。未來若有任何變故，最少會在1個月前通知支持者，做好相關退訂等安排。

▲（圖／翻攝自852郵報官網）
▲852郵報官網上個月宣布暫停營運。（圖／翻攝自852郵報官網）
▲（圖／翻攝自）
▲winandmac官網發布的公告。（圖／翻攝自winandmac）
香港資深媒體人區家麟也在昨（28）日晚間宣布，他在《香港電台》主持長達11年的「自由風自由Phone」節目突然被叫停，昨日是最後一次主持。區家麟指，港台終止其工作的決定100%是政治考量；港台節目《五夜講場》嘉賓主持、中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智，昨日也表示收到節目中止通知。《香港01》報導指出，香港電台廣播處長李百全自3月1日上任後，先後已有多個節目被換掉。

▲（圖／翻攝自香港電台官網）
▲香港電台近期有多個節目被臨時叫停、抽換。（圖／翻攝自香港電台官網）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.45%8.55%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
72.5%27.5%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
8.47%91.53%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀