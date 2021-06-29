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古天樂合作南韓推出女團「SKYLE」　神祕面紗7月公開

▲SKYLE真面目將於7月公開。（圖／Good Luck Entertainment）
▲SKYLE真面目將於7月公開。（圖／Good Luck Entertainment）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-29 12:56:23｜2021-06-29 13:39:06

由香港男星古天樂合作韓國推出的4人女團「SKYLE」宣布將於7月出道，團名取自「『S』how the 『K』inetic and 『Y』outh Leading a new 『E』pisode」，意義為「青春的啟動，開啟及完成K-POP新的篇章」，而她們為了保留神祕感，真面目將於7月7日公開。 

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古天樂2013年創立的「天下一集團」，5年前與「加秀娛樂」合作，成立「天加一文化傳媒」，2018年於韓國成立Good Luck Entertainment，近日宣布推出中韓合作4人女團「SKYLE」，該團成員平均年齡20歲，平均身高170公分。 

SKYLE是經過全亞洲的選拔組成，成員中最長的訓練期為7年，其他成員則經過3至4年的訓練期。特別的是，她們尚未出道，就已經以新人的身分與國際運動服品牌簽約當代言人，目前也正與其他廣告洽談中 。 

Good Luck Entertainment表示：「韓國及中國合作的4人組女團SKYLE將於7月中出道，同時發表新歌，並公開組合的代表logo。 經過在韓國及海外的選秀而組成了唱功、舞蹈及外貌均為完美的成員。希望全世界的K-POP粉絲會多多關心及期待。」

▲古天樂很照顧公司員工。（圖／資料照）
▲▼古天樂（上圖）打造的中韓女團將於7月出道。（圖／資料照、Good Luck Entertainment臉書）
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