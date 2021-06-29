習「內嚴管、外衝突」 綠委：台灣不會給藉口製造事端
近期中國的戰狼外交雖在國際上頻頻觸礁，但對台統戰力度依舊，尤其在疫情期間宣傳台灣政治人物、藝人施打中國疫苗，更成為統戰新手段；共產黨百年黨慶在即，就連前國民黨主席洪秀柱都跑到中國施打中國疫苗，並稱對中國疫苗有信心。民進黨立委王定宇分析，習近平之所以不計一切代價「對內嚴管、對外衝突」就是為了制造中國需要習近平統治的氛圍，對此台灣還是會採取過往的穩健政策，充實自身實力，不會給中國製造事端的藉口。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-29 13:00:19
王定宇表示，中國共產黨的百年黨慶對中國來說固然是大事，但更是習近平將邁入第3任期總書記的「暖場秀」，透過對內嚴管、對外衝突的手段，創造出「習近平是中國需要的領袖」的氛圍；對內嚴管，像是香港問題，哪怕需要犧牲經濟利益、付出國際抵制的代價，他都不在乎，對外則是採取戰狼外交，在有主權爭議的地區採取衝突策略，還能趁勢凝聚中國國內的民族主義意識。在連任最高原則下，所有國家利益都「牴觸者無效」，而這樣的策略應該從71百年黨慶到20大前都會持續。
王定宇說，民進黨政府上任以來，一直都採取穩健的策略，成果也相當好，讓台灣成為印太地區的穩定者、而非麻煩製造者，這也是國際支持台灣的原因。未來台灣也會持續這樣的兩岸策略，不給中國任何藉口製造事端、不求口頭爭鋒，畢竟發展國家自身實力最重要，台灣要繼續發展與其他國家的貿易連結，並站穩貿易供應鏈的地位。
王定宇也呼籲中國領導決策圈，中國應該正視中華民國台灣2,300萬人的意志，才是有自信的政權，並且贏得他人尊重，才稱得上是大國，否則大歸大，也不過是武夫罷了。