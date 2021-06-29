COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

代工疫苗碰壁？陳時中駁斥：這形容詞不好！談判有成有敗

▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-29 14:38:01｜2021-06-29 14:42:36

針對國內疫苗現況，是否爭取代工國外疫苗碰壁，對此陳時中嚴正駁斥：「代工碰壁，這樣形容詞不是那麼好，談判有成有敗」。陳時中強調，保證會竭盡所能有各種可能都會去談，但沒辦法保證每一件都會成功，還牽涉製造量，還有相關技術門檻，還有各個大廠對於全球策略佈局。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央流行疫情指揮中心研發組組長梁賡義提到， 疫苗授權量產、國產，都是政府同時並進不同的策略，但是授權量產成功機會不見得很高，可是一定會努力，目前最重要的是要確保國內有足夠量產能量。梁強調，也希望能夠在台灣設一個廠，不只給台灣，也給其他全球單位使用。

至於記者進一步追問，台灣代工疫苗是否為單方面意願？對此，梁賡義回應，這方面需要外交人員努力牽線，國內再來接手，正在進行中。陳時中也表示，這種談判不會一下就找上來，要評估量產能力跟技術平台，還有全球的佈局，「都是有來有往一直下去，現在有任何機會也不放棄，會把國內產能意願分工有一個盤整後，大家在談的時候才能比較順暢。」

針對第一批莫德納疫苗110萬劑分配原則，指揮中心表示，針對第一批Moderna疫苗110萬劑分配原則，只要將分為三類，其中以各縣市第五類「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」與「其他機構(含矯正機關工作人員)」尚未接種人數為優先。

另外，則是各縣市Moderna疫苗第一劑已分配數，以及各縣市65到74歲長者，將會先開放30%人口數。陳時中強調，其他在第七類的，是計畫性施打，這些數目沒有包含在110萬劑裡面，由各主管單位去聯絡醫院或縣市衛生局，去做最有效率的施打。

▲指揮中心今（29）公布110萬劑莫德納疫苗分配原則。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（29）公布110萬劑莫德納疫苗分配原則。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.62%8.38%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
77.55%22.45%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.69%92.31%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀