代工疫苗碰壁？陳時中駁斥：這形容詞不好！談判有成有敗

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至於記者進一步追問，台灣代工疫苗是否為單方面意願？對此，梁賡義回應，這方面需要外交人員努力牽線，國內再來接手，正在進行中。陳時中也表示，這種談判不會一下就找上來，要評估量產能力跟技術平台，還有全球的佈局，「都是有來有往一直下去，現在有任何機會也不放棄，會把國內產能意願分工有一個盤整後，大家在談的時候才能比較順暢。」
針對第一批莫德納疫苗110萬劑分配原則，指揮中心表示，針對第一批Moderna疫苗110萬劑分配原則，只要將分為三類，其中以各縣市第五類「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」與「其他機構(含矯正機關工作人員)」尚未接種人數為優先。
另外，則是各縣市Moderna疫苗第一劑已分配數，以及各縣市65到74歲長者，將會先開放30%人口數。陳時中強調，其他在第七類的，是計畫性施打，這些數目沒有包含在110萬劑裡面，由各主管單位去聯絡醫院或縣市衛生局，去做最有效率的施打。
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