丁守中任醫院「董事」才搶先打疫苗？陳時中回應了

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陳時中提到，有沒有疏失，要由監督單位判定，台北市政府衛生局要去了解這個狀況。對此發言人莊人祥也強調，造冊名單要由造冊單位權責自負，中央並造冊名單的姓名跟單位職稱，如果有偽造的部分，要造冊單位自己負責，並且由衛生局來調查、懲處。
另外，針對有國民黨立委質疑，國內打疫苗速度太慢？陳時中也解釋，前段時間在6月15日打了大概18萬劑疫苗，打疫苗速度快慢，有各種不同情境，以前因為不良事件發生，就會有一段疫苗猶疑期，還有死亡的事件不良反應，「不是疫苗直接造成死亡，但有這樣報導，是因為一開始施打的年齡層從最高齡來打，相對死亡背景值高，所以有時候不是直接關聯也會引發社會擔憂。」
陳時中強調，隨著未來往比較年輕族群來打，發生不良反應事件也應該相對會變低，施打速度很難控制，只能盡量跟國民說明，打疫苗也是對自己、對社會比較好的一件事情。
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