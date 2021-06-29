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丁守中任醫院「董事」才搶先打疫苗？陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-29 14:56:27｜2021-06-29 15:04:28

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(29)日再度召開疫情記者會，公布國內新增54例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增8例死亡個案。

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針對國人關心的疫苗施打問題，國民黨前立委丁守中也坦承，5月26已在振興醫院施打疫苗，對此，台北市副市長黃珊珊也提出名單質疑，對此指揮中心指揮官陳時中表示，基本上在造冊時就該把相關身份、地位，以及是否符合規定，就要做清楚。

陳時中提到，有沒有疏失，要由監督單位判定，台北市政府衛生局要去了解這個狀況。對此發言人莊人祥也強調，造冊名單要由造冊單位權責自負，中央並造冊名單的姓名跟單位職稱，如果有偽造的部分，要造冊單位自己負責，並且由衛生局來調查、懲處。

另外，針對有國民黨立委質疑，國內打疫苗速度太慢？陳時中也解釋，前段時間在6月15日打了大概18萬劑疫苗，打疫苗速度快慢，有各種不同情境，以前因為不良事件發生，就會有一段疫苗猶疑期，還有死亡的事件不良反應，「不是疫苗直接造成死亡，但有這樣報導，是因為一開始施打的年齡層從最高齡來打，相對死亡背景值高，所以有時候不是直接關聯也會引發社會擔憂。」

陳時中強調，隨著未來往比較年輕族群來打，發生不良反應事件也應該相對會變低，施打速度很難控制，只能盡量跟國民說明，打疫苗也是對自己、對社會比較好的一件事情。

▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
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滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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