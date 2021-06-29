遭控惡意裁員「慣老闆」　陳昭榮氣炸提告：社會病了

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陳昭榮今（29）日還原裁員經過，因為發展短影音平台，公司從20人擴編到40人，6月還有3個新人報到，聲明中指出：「以5月底遭解職的三位來說，因工作績效不佳5月底不適任職務告知將解雇，為體恤員工及疫情考量，乃告知即日起10天不用再進公司工作，依法10日預告期內，員工每周應僅有兩天得以請假外出謀職，然公司已經為了體恤員工，10日預告期內均讓員工在外謀職，已經是優於勞基法的規定；另公司亦依照勞基法規定計算資遣費並於員工離職後一個月內予以發放，三人資遣費及預告期間10日工資皆已於6月28日入帳。」
陳昭榮也表示，「員工因應企業營運所需而調整工作內容，甚而同事之間相互合作、支援，誠屬常情」，周刊裡刊登一張公司工作量龐大的照片，當天其實是因為客服部門須提供給通路大量商品，部門同事在公司包裝，有多位手邊暫無工作的同事，主動加入協助一起打包出貨，同仁自發相互支援、協助。因應疫情，他的公司也實施分流上班，聚集開會也以5人為最多，一切均依政府規定辦理實施。
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