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本土確診再添5人死亡！60多歲男子住院僅9天離世

▲印度變異株入侵屏東！陸軍39化學兵群於屏東枋山鄉、楓港村等地進行消毒作業。（圖／39化學兵群提供）
▲印度變異株入侵屏東！陸軍39化學兵群於屏東枋山鄉、楓港村等地進行消毒作業。（圖／39化學兵群提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-30 14:26:58

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(30)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增55例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增5例死亡個案。

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指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月25日至6月18日，死亡日介於6月25日至6月28日。

其中案13658，是一名60多歲男子，個案在6/15出現發燒、嘔吐等狀況，6/16住院並在隔日確診，住院僅短短9天，在6/25不幸死亡。

另外，案11048，同為60多歲男子，6/4出現呼吸困難，6/5住院隔日確診，在6/27不幸離世。還有一例，案13814，是一名70多歲的女性，在6/4因其他原因住院，之後因為擴大採檢，但在6/16採檢時無症狀，兩天後6/18確診，並在6/28死亡。

▲中央流行疫情指揮中心今（30）日公布新增5名死亡新冠肺炎確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（30）日公布新增5名死亡新冠肺炎確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至6月30日確診13579例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至6月30日確診13579例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.86%82.14%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
81.43%18.57%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
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