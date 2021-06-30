本土確診再添5人死亡！60多歲男子住院僅9天離世

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(30)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增55例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增5例死亡個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-30 14:26:58
指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月25日至6月18日，死亡日介於6月25日至6月28日。
其中案13658，是一名60多歲男子，個案在6/15出現發燒、嘔吐等狀況，6/16住院並在隔日確診，住院僅短短9天，在6/25不幸死亡。
另外，案11048，同為60多歲男子，6/4出現呼吸困難，6/5住院隔日確診，在6/27不幸離世。還有一例，案13814，是一名70多歲的女性，在6/4因其他原因住院，之後因為擴大採檢，但在6/16採檢時無症狀，兩天後6/18確診，並在6/28死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。