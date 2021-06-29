台人打中國疫苗參加共產黨慶？民進黨團：強迫推銷

共產黨百年黨慶在即，台灣政治人物前往中國施打中國疫苗並參加共產黨慶也成為關注焦點。民進黨團幹事長、立委劉世芳表示，很多搞不清楚狀況的人可能會覺得中國疫苗無限好，但要知道仍有許多國政要在施打中國疫苗後仍確診的案例，中國疫苗能否經得起考驗還是一大問題，呼籲那些「強迫推銷中國疫苗」的政策可以在台灣完全止步。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-29 13:40:02
劉世芳表示，最近他們也注意到，雖然名單沒有曝光，但像前國民黨主席洪秀柱等台灣政治人物都有受邀共產黨慶；中國疫苗多麼健康、多麽美好，希望台灣可以跟進，都是中國認知作戰的一環，呼籲台灣人不要落入中國統戰陷阱。
劉世芳說，自從民進黨政府上台後，中國對台統戰、認知作戰的陰謀從沒斷過，只是現在加了疫苗作為手段，很多搞不清狀況的人會覺得中國疫苗無限好，但若知道中國送給世界各國的疫苗，還是有很多國外高官打一樣確診的案例，就知道中國疫苗能否經得起考驗還是一大問題。且根據台灣內部法律，中國疫苗沒辦法進到台灣來，呼籲那些強迫推銷中國疫苗的政策在台灣可以完全止步。
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