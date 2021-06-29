COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

首度主持將官晉任　邱國正：面對敵情、疫情國軍不容鬆懈

▲國防部長任內首度主持將官晉任，邱國正勉勵國軍，面對敵情、疫情不容鬆懈。(圖／軍聞社提供)
▲國防部長任內首度主持將官晉任，邱國正勉勵國軍，面對敵情、疫情不容鬆懈。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-29 13:57:12

國防部今（29）日上午舉行「中華民國110年下半年國防部將官晉任布達暨授階典禮」，由部長邱國正主持，代表蔡英文總統為國防部晉任中、少將人員授階。邱國正勉勵國軍，面對敵情、疫情、極端天候等多重複合式威脅，國軍的各項戰備訓練更不容懈怠

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防部表示，晉任典禮上午於國防部典禮廳舉行，由邱部長為晉任將領進行授階儀式，依中央流行疫情指揮中心第三級警戒政策指導，晉任將領依司儀唱名順序，逐一接受部長授階，以落實防疫規定。邱國正期勉所有晉任將領，秉持守法務實態度，忠於職守、清廉自持，確實肩負起國人對國軍的託付，並勉勵他們要「強化內部管理，發揮領導統御」、「掌握敵情威脅，戮力戰訓本務」、「建構堅實國防，展現防衛決心」。

邱國正接續提到，面對敵情、疫情、極端天候等多重複合式威脅，國軍的各項戰備訓練更不容懈怠，各級部隊應持續按部就班，務實訓練，秉持「求實求精，從嚴從難」的精神，戮力戰訓本務，並強化官兵臨戰反應與三軍聯合作戰機制，具備應變各種狀況的能力，以建構保衛國家的可恃戰力。他強調，國軍的核心價值是維護國家安全及國防安全，除持續推動國防自主、武器籌購，提升自我防衛作戰能力；另強化跨部會整合能力，使動員機制更加落實，朝「平戰結合」目標邁進，確保國家安全與永續發展。

國防部指出，此次晉任中將人員計李天龍、謝其賢、邵維揚等3員，晉任少將人員計鄒怡堅、江義誠、林振裕、張純志、成家麒、毛建秋、王岳洋、唐永清、黃建勝、賀少華、陳恒偉、林士偉、趙建華、陳益志、蔡則明、董冀星、魏義文、王家榮、許秉初、邱正彬、彭慶渝、蔡順元、耿英傑等23員，合計26員。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.45%8.55%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
72.5%27.5%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
8.47%91.53%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀