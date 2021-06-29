首度主持將官晉任 邱國正：面對敵情、疫情國軍不容鬆懈
國防部今（29）日上午舉行「中華民國110年下半年國防部將官晉任布達暨授階典禮」，由部長邱國正主持，代表蔡英文總統為國防部晉任中、少將人員授階。邱國正勉勵國軍，面對敵情、疫情、極端天候等多重複合式威脅，國軍的各項戰備訓練更不容懈怠
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-29 13:57:12
國防部表示，晉任典禮上午於國防部典禮廳舉行，由邱部長為晉任將領進行授階儀式，依中央流行疫情指揮中心第三級警戒政策指導，晉任將領依司儀唱名順序，逐一接受部長授階，以落實防疫規定。邱國正期勉所有晉任將領，秉持守法務實態度，忠於職守、清廉自持，確實肩負起國人對國軍的託付，並勉勵他們要「強化內部管理，發揮領導統御」、「掌握敵情威脅，戮力戰訓本務」、「建構堅實國防，展現防衛決心」。
邱國正接續提到，面對敵情、疫情、極端天候等多重複合式威脅，國軍的各項戰備訓練更不容懈怠，各級部隊應持續按部就班，務實訓練，秉持「求實求精，從嚴從難」的精神，戮力戰訓本務，並強化官兵臨戰反應與三軍聯合作戰機制，具備應變各種狀況的能力，以建構保衛國家的可恃戰力。他強調，國軍的核心價值是維護國家安全及國防安全，除持續推動國防自主、武器籌購，提升自我防衛作戰能力；另強化跨部會整合能力，使動員機制更加落實，朝「平戰結合」目標邁進，確保國家安全與永續發展。
國防部指出，此次晉任中將人員計李天龍、謝其賢、邵維揚等3員，晉任少將人員計鄒怡堅、江義誠、林振裕、張純志、成家麒、毛建秋、王岳洋、唐永清、黃建勝、賀少華、陳恒偉、林士偉、趙建華、陳益志、蔡則明、董冀星、魏義文、王家榮、許秉初、邱正彬、彭慶渝、蔡順元、耿英傑等23員，合計26員。