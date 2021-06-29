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疫苗非上街買菜！陳時中曝鴻海、台積電進度「雙方滿意」

▲指揮中心針對疫苗做出回應。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心針對疫苗做出回應。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-29 15:10:05

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(29)日再度召開疫情記者會，公布國內新增54例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增8例死亡個案。

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針對國內企業的疫苗採購進度，指揮官陳時中也透露，目前鴻海、台積電的採購狀況，現在雙方都非常滿意，接下來可能就是鴻海、台積電，需要去做採購，陳時中提到，採購疫苗不是上街買菜，有很多相關程序進行跟談判。

至於針對慈濟也提出計畫，希望可以加入購買疫苗的行列，對此陳時中也透露，慈濟昨天有來拜會指揮中心，由陳副指揮官接見，雙方對想法、申請的內容交換意見，指揮中心強調，了解他們為善不落人後，表示很感謝。

但對於疫苗採購，陳時中又表態，希望把前兩家（鴻海、台積電）路走清楚，慈濟再來做，陳強調，他相信速度很快，因為現在有不同團體在處理，也重申非常歡迎慈濟來參加，會做最好的安排。

▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.62%8.38%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
77.55%22.45%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.69%92.31%
2021-06-28-2021-07-01
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