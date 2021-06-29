疫苗非上街買菜！陳時中曝鴻海、台積電進度「雙方滿意」
國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(29)日再度召開疫情記者會，公布國內新增54例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增8例死亡個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-29 15:10:05
針對國內企業的疫苗採購進度，指揮官陳時中也透露，目前鴻海、台積電的採購狀況，現在雙方都非常滿意，接下來可能就是鴻海、台積電，需要去做採購，陳時中提到，採購疫苗不是上街買菜，有很多相關程序進行跟談判。
至於針對慈濟也提出計畫，希望可以加入購買疫苗的行列，對此陳時中也透露，慈濟昨天有來拜會指揮中心，由陳副指揮官接見，雙方對想法、申請的內容交換意見，指揮中心強調，了解他們為善不落人後，表示很感謝。
但對於疫苗採購，陳時中又表態，希望把前兩家（鴻海、台積電）路走清楚，慈濟再來做，陳強調，他相信速度很快，因為現在有不同團體在處理，也重申非常歡迎慈濟來參加，會做最好的安排。
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