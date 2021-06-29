公投延期與否等中選會公布　吳思瑤：國人最關切的是防疫

Delta變種病毒現蹤南臺灣，各縣市政府無不嚴陣以待，原訂8月28日將舉行的公投是否延期，中選會將在7月2日研議。民進黨立委吳思瑤認為，重要的公投議題應當要讓人民「知情討論」，才能達成公共議題理性、充分溝通的正向效益，目前大家最關切的是防疫政策，若未能有足夠的時間重啟公投政策的擴大對話，匆促投票將無法獲得最具代表性的民意決定。

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針對公投是否延期，民進黨表示將尊重中選會之決議，一切以防疫優先。台北市的黨籍立委吳思瑤認為，在這一波疫情危機之前，公投是熱門的政治攻防議題，身居民意第一線的立委，四項公投議題確實是與人民對話、討論時的最主要話題，甚至5月原先也規劃了多場小型地方座談及大型宣講會。

吳思瑤說，不過疫情來得又快又急，防疫優先自然取代公投議題，為免群聚，各種原訂的政策說明會取消，民代也少了能夠與人民直接對話的機會，公投內容已不再成為高度關切的焦點，「我個人認同將公投案延期舉行，一來是疫情仍在三級警戒、又有變種病毒入侵疑慮，為利防疫，大規模全國性投票可考慮延緩舉行」。

吳思瑤強調，重要的公投議題應當也要讓人民「知情討論」，才能達成公共議題理性、充分溝通的正向效益。目前國人最關切的無非是防疫政策，若未能有足夠的時間重啟公投政策的擴大對話，匆促投票將無法獲得最具代表性的民意決定。

同為台北市選出的民進黨立委何志偉也表示，選區內陸續受到疫情影響，現在又有Delta病毒要阻絕，目前可說完全沒有在討論公投，一切都以防疫優先，世界各國都有可能會遇到這樣的事情，目前就是做好防疫。

選區為高雄市左營楠梓區，立法院民進黨團幹事長劉世芳則說，公投是法律規定的權力，沒人可以沒收，中選會這周五會做討論，民進黨團尊重結果，「但就我們瞭解，大家都有考慮到目前三級警戒狀態，所以中選會一定會徵詢指揮中心來做判斷」。

劉世芳也說，如果疫情持續在三級警戒，恐怕連公民投票選務人員都無法出來，會不會影響到投票率，這也都是考慮重點。台灣是民主國家，根據規則來走沒有問題，但是要考慮疫情之下所造成公民投票的結果，讓大家都在自由的狀況下參與投票，這是民進黨團最在乎的部分。