台北夜市「微解封」　經濟部：僅外帶、禁止現場飲食

台北市長柯文哲昨天宣布，北市部分夜市、攤販街「解封」，可逐步開放恢復營業，引發爭議。今（29）日經濟部表示，即便夜市陸續恢復營業，仍要維持只能外帶、禁止現場飲食地的原則，以落實管制。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-29 14:17:20
柯文哲宣布要讓台北市的夜市有條件恢復營業，除了南萬華地區仍屬熱區，若要解封需採「申請制」，必須與市場處和衛生局討論管制計畫，其餘各大夜市的即日起1/4的攤位可以開始復業。
5月15日開始實行三級警戒，中央疫情指揮中心宣布防疫措施加嚴加密，即日起全國暫停營業的11大場所，包括，轄內視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業等，並未包含夜市。
經濟部表示，地方政府針對防疫所需，在5月下旬陸續將夜市公告停止營業。根據經濟部統計，6月間全國約有三分之二的夜市由地方政府宣布暫停營業或自主停止營業。6月12日到 6月28日期間，部分縣市推動調整營業措施，例如高雄市瑞豐夜市開始恢復營業。
經濟部指出，中部辦公室已經在 6月20日，對傳統市場及夜市因應三級管制期間可能延長，已先研擬並告知各地方政府的市場管理單位，即使相關夜市、市場陸續恢復營業，仍要維持所有夜市及傳統市場只能外帶、禁止現場飲食，以落實管制。
經濟部說明，至於對夜市、傳統市場的後續人流與場所管理，本週會持續召集各地方政府滾動檢討和調整，並將報請中央疫情指揮中心發布指引。