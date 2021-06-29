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Delta病毒入侵醫院？列400接觸者、263醫護全面採檢

▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-29 14:48:30｜2021-06-29 14:53:04

指揮中心今（29）日記者會公告屏東枋寮果農案14734因開刀需求採檢確診，病毒基因定序也出爐，確定為印度Delta變種病毒株，而他的太太日前也確診列，列為案14816，不過是否也為Delta病毒株則還未確定，不過因為在醫院也有其他接觸者，目前接觸者匡列400人，僅有他的太太確診，而院方人員目前採檢263人67陰性。

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案14734果農因腳傷，原訂於29日至醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性，確診後由救護車送醫收治在負壓病房中，由於該案與感染Delta變種病毒案14409在醫院重疊一天，先前懷疑可能是印度病種病毒，今天定序確認。

陳時中說明，案14734和案14816因為有進出醫院，懷疑在醫院有可能接觸，但目前沒有證據，不過也有接觸到其他確診者，院方部分在28至31日暫停門診全院清潔消毒，同時門診就醫民眾列入居家隔離，陪病家屬名冊由衛生單位追蹤採檢，全院工作人員預計在第7天、14天在執行一次篩檢，目前採檢263人，67人陰性。

陳時中也指出，至於接觸者匡列總共有400人，其中有一位陽性，就是我們剛講14816，就是果農案14734的妻子，其他已經安排入住集中檢疫所，檢驗結果出來會再跟大家報告。

▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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