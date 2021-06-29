Delta病毒迅速蔓延　德國新增病例倍增

新冠變種病毒「Delta」持續在全球蔓延，歐洲疾病預防暨管制中心(European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC)曾警告，8月底時歐盟的Delta變種病毒感染病例，可能將占總病例數的90%。德國近幾週亦發現，境內的Delta病例越來越多，恐怕已達到新增病例的一半。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-29 14:53:24
綜合《德國之聲》、《歐洲新聞台》等外媒報導，德國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所(Robert Koch Institute)主席威勒(Lothar Wieler)指出，6月14日至20日，德國感染Delta毒株的確診者，就佔該週新增病例的36％，比起7日至13日的15%還多。
雖然最新的資料分析還需要時間，但依病毒傳播的速度，威勒估計目前新增確診病例中，不排除已有50％以上是感染Delta變種。
德國巴伐利亞邦首長索德爾(Markus Soeder)28日表示，Delta變種恐成為德國夏季的主要流行病毒，並強調忽略Delta變種病毒將會是「嚴重的錯誤」，呼籲民眾盡速接種疫苗，盡可能抵禦變種病毒的侵襲。
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