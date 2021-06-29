暑假不停學 竹縣推30門線上公播課程

三級警戒延長到7月12日，疫情下安排孩子們的暑期活動成為了家長的大煩惱，新竹縣政府結合民間補教協會推出系列精彩新竹縣公播課程，自7月5日至7月16日兩週時間，星期一到五上午10時與下午2時，在Youtube新竹縣公播頻道與北視第三台，共播出30門課程，課程包含動手做黏土、點心、跳健康操、客家習俗、科學實驗等，每日都有不同精彩內容，新竹縣公播平台網址（https://www.youtube.com/channel/UCMkjJ12hlSdrPKA3VHXIx5g）。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-06-29 14:55:55
新竹縣長楊文科表示，暑假雖然來臨但疫情尚未減緩，呼籲學生以防疫為優先，儘可能待在家中，並保持正常作息、多喝水，勤洗手，以擁有維持好的抵抗力，本次也藉由推出趣味的新竹縣線上體驗課程，陪伴學生暑期居家防疫期間也能多元體驗，並學習到課外知識。教育處長楊郡慈表示，本次新竹縣公播課程要感謝新竹縣補習教育協會，提供公益協助與縣府共同製播10門線上體驗課程，同時課程精選新竹縣教育研究發展暨網路研究中心所錄製的20門精彩課程，將連續線上播放二週。
除看利用電視收看外，也可選擇歡迎上Youtube新竹縣公播平台觀看，立即設定提醒，準時收看線上課程，讓學生可和家長一起雲端分享知識，透過親自動手行出來的同時，也能結合科技提升應用能力。