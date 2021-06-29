溫帶城市炎如沙漠　美加西部遭逢史無前例熱浪

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美國太平洋西北地區（Pacific Northwest）數座大城的氣溫都飆到1940年代有紀錄以來的新高。根據美國國家氣象局（National Weather Service）數據，波特蘭測到46.1度，西雅圖達42.2度。
華盛頓州的西雅圖昨天氣溫達到40度，一名居民說：「一般而言，大概15度到21度就是很不錯的天氣，大家會穿著短褲T恤出門。但現在真是…很荒謬。我還以為我住在沙漠之類的地方。」
電商龍頭亞馬遜（Amazon）今天開放西雅圖總部一部分區域供民眾避暑，約可容納1000人。西雅圖一向以涼爽氣候著稱，多數住宅都沒裝空調設備。
俄勒岡州（Oregon）波特蘭市民也逃往地方政府設置的避暑中心，靠在床墊和折疊椅上休息。
在距離波特蘭不遠的尤金市（Eugene），美國奧運田徑選拔賽最終日賽程被迫延後，下午的比賽都改到晚上。
加拿大環境部（Environment Canada）資深氣候學者菲力普斯（David Phillips）接受法新社訪問時說：「這是沙漠型高溫，非常乾燥炎熱。」
他說，加拿大是全球名列前茅的寒冷多雪國家，見慣了寒流和風雪，卻很少遇到這種炎熱天氣。他形容：「（中東城市）杜拜可能都比我們這裡涼快。」
這種極熱天氣和嚴重乾旱助長了上週末的野火叢生。截至今早，美國加州與俄勒岡州邊界的一場火已燒掉約600公頃土地。
法新社提到，氣候變遷導致氣溫紀錄頻頻更新。以全球來說，到2019年為止的10年，是有紀錄以來最熱的10年，最熱的5個年份全都發生在過去5年內。
加拿大環境部針對卑詩省、亞伯達省（Alberta）及薩克其萬省（Saskatchewan）、曼尼托巴省（Manitoba）、育空省（Yukon）、西北地區（NorthwestTerritories）部分地方發布警報，稱「長時間、危險且破紀錄高溫將持續到本週」。
美國國家氣象局今天也發布了類似警報，稱危險的破紀錄高溫將持續到本週中。
路透社報導，這波熱浪要歸因於覆蓋在美國西北部北端和加拿大的大氣高壓穹頂，類似於本月稍早肆虐加州和西南各州的熱浪條件。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1100629