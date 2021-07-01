房地合一2.0／疫情拉大貧富差距 學者：囤房稅更該實施
房地合一稅、實價登錄2.0今（2021）年7月1日正式上路，面對國內新冠肺炎本土疫情延燒，加上升息聲浪起，學者認為，雖然會降低房市投資誘因，但「道高一尺、魔高一丈」，房地合一稅及實價登錄新制真的能打炒房嗎？紅單炒作還是根本抓不到？這都要再觀察，尤其這次疫情將使貧富差距拉得更大，「囤房稅」反而更應該實施，雙管並進效果才會突顯。
記者顏真真/台北報導
2021-07-01 07:20:00
清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚表示，房地合一稅、實價登錄本來是在沒疫情之下發展出來的，現在多了疫情的負面衝擊，對房市影響會有多大要再觀察，但這個不確定因素是存在的，房地合一稅、實價登錄新制是針對投資客，特別是炒紅單等情況，稅提高重一點，可是事實上還是有賺，只是疫情降低投資誘因，自住基本上差異不大，只是疫情關係讓一般人所得降低，有錢人所得則可能提高，貧富差距會拉大，反而可能讓有錢人再多買一點。
張金鶚指出，從過去實證研究來看，房地合一稅宣示性效果比較大，實施力道會慢慢遞減，最主要原因是房地合一稅有很多所謂的「後門條款」，非自願性的買賣，政府如何查核？特別是預售屋查核能力如何這些都會有影響，打炒房的力道會逐漸減弱，且還得看政府到底落實到什麼程度，「畢竟道高一尺、魔高一丈，實價登錄真的會打得到嗎？紅單炒作還是抓不到？疫情來得這麼快，有些投資也來不及賣，就可能轉到囤房。」張金鶚還是認為要搭配房囤房稅一起做。
他以台北市來舉例，過去囤房稅在台北市實施非常有效，房價從市中心開始慢慢跌下去，造成全台各地波及效果，「囤房稅的效力絕對比房地合一稅來的更高，因為每年都要繳稅。」張金鶚強調，如果只實施房地合一稅2.0，大家可能轉為囤房，因為不囤房的好像是笨蛋，若實施「囤房稅」，投資客就變無路可逃，打炒房這樣效果會更大。「要雙管並進效果才會突顯，否則人民不會相信政府是玩真的，當這種預期心理產生，炒房的人覺得政府玩假的，在口袋夠深之下，就跟你賭看誰的氣長。」
他建議，政府若要實施囤房稅2.0，全國就應該要統一稅率，甚至提供非自住房拿出來出租給弱勢享減稅抵扣，藉此增加市場供給，這樣租金就很難轉嫁，「重要的是，透過囤房稅把房屋釋出，市場上只要所有房子都有人住，問題就解決大半。」