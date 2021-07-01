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房地合一2.0／疫情拉大貧富差距　學者：囤房稅更該實施

▲房地合一稅、實價登錄2.0今（2021）年7月1日正式上路，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚認為疫情將使貧富差距更大，囤房稅更應該實施。（圖／資料照，記者林柏年攝）
▲房地合一稅、實價登錄2.0今（2021）年7月1日正式上路，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚認為疫情將使貧富差距更大，囤房稅更應該實施。（圖／資料照，記者林柏年攝）

記者顏真真/台北報導

2021-07-01 07:20:00

房地合一稅、實價登錄2.0今（2021）年7月1日正式上路，面對國內新冠肺炎本土疫情延燒，加上升息聲浪起，學者認為，雖然會降低房市投資誘因，但「道高一尺、魔高一丈」，房地合一稅及實價登錄新制真的能打炒房嗎？紅單炒作還是根本抓不到？這都要再觀察，尤其這次疫情將使貧富差距拉得更大，「囤房稅」反而更應該實施，雙管並進效果才會突顯。

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清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚表示，房地合一稅、實價登錄本來是在沒疫情之下發展出來的，現在多了疫情的負面衝擊，對房市影響會有多大要再觀察，但這個不確定因素是存在的，房地合一稅、實價登錄新制是針對投資客，特別是炒紅單等情況，稅提高重一點，可是事實上還是有賺，只是疫情降低投資誘因，自住基本上差異不大，只是疫情關係讓一般人所得降低，有錢人所得則可能提高，貧富差距會拉大，反而可能讓有錢人再多買一點。

張金鶚指出，從過去實證研究來看，房地合一稅宣示性效果比較大，實施力道會慢慢遞減，最主要原因是房地合一稅有很多所謂的「後門條款」，非自願性的買賣，政府如何查核？特別是預售屋查核能力如何這些都會有影響，打炒房的力道會逐漸減弱，且還得看政府到底落實到什麼程度，「畢竟道高一尺、魔高一丈，實價登錄真的會打得到嗎？紅單炒作還是抓不到？疫情來得這麼快，有些投資也來不及賣，就可能轉到囤房。」張金鶚還是認為要搭配房囤房稅一起做。

他以台北市來舉例，過去囤房稅在台北市實施非常有效，房價從市中心開始慢慢跌下去，造成全台各地波及效果，「囤房稅的效力絕對比房地合一稅來的更高，因為每年都要繳稅。」張金鶚強調，如果只實施房地合一稅2.0，大家可能轉為囤房，因為不囤房的好像是笨蛋，若實施「囤房稅」，投資客就變無路可逃，打炒房這樣效果會更大。「要雙管並進效果才會突顯，否則人民不會相信政府是玩真的，當這種預期心理產生，炒房的人覺得政府玩假的，在口袋夠深之下，就跟你賭看誰的氣長。」

他建議，政府若要實施囤房稅2.0，全國就應該要統一稅率，甚至提供非自住房拿出來出租給弱勢享減稅抵扣，藉此增加市場供給，這樣租金就很難轉嫁，「重要的是，透過囤房稅把房屋釋出，市場上只要所有房子都有人住，問題就解決大半。」

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