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疫苗殘劑開放接種　逾5成民眾有意施打

▲流行疫情指揮中心25日宣布，為免疫苗殘劑浪費，在行開放第1類至第10類的對象外，開放18歲以上民眾登記預約接種。針對該政策，《NOWnews今日新聞》做網路民調，結果顯示，超過5成民眾有意願施打，但多數人也擔心即便自己去預約，也打不到疫苗。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲流行疫情指揮中心25日宣布，為免疫苗殘劑浪費，在行開放第1類至第10類的對象外，開放18歲以上民眾登記預約接種。針對該政策，《NOWnews今日新聞》做網路民調，結果顯示，超過5成民眾有意願施打，但多數人也擔心即便自己去預約，也打不到疫苗。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-29 15:30:45｜2021-06-29 15:44:06

流行疫情指揮中心25日宣布，為免疫苗殘劑浪費，在行開放第1類至第10類的對象外，開放18歲以上民眾登記預約接種。針對該政策，《NOWnews今日新聞》做網路民調，結果顯示，超過5成民眾有意願施打，但多數人也擔心即便自己去預約，也打不到疫苗。

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根據民調結果，有54.27%的民眾願意施打疫苗殘劑，認為有就打，不要浪費；有32.48%則認為，先讓先行的1到10類對象接種，因此不會去預約接種。另外，有11.78％的民眾本來就沒有意願去打疫苗。

疫苗殘劑的預約接種方式，中央授權地方處理，僅公告開放已列入類別但尚未開放的對象，或是滿18歲以上成人預約，並依規定註記「剩餘劑量使用者」，但各縣市的預約系統或方式有不一情形，恐造成民眾無所適從的現象。

針對該政策方向，有58％的民眾支持中央，認為各縣市有不同的狀況，保持彈性才能效益最大化；不過，有38.32%的民眾則認為，疫情相關措施都應該都由指揮中心統一訂定，民眾才能有所依循。

面對疫苗殘劑後續開打狀況，多數人不樂觀，有33.52％的民眾認為國內獲配數目仍緊繃，就算開放殘劑也輪不到自己；29.91％的民眾覺得18歲以上成人都可預約，恐怕會出現人人搶殘劑疫苗爆量亂象；有18.07％的民眾覺得，殘劑可遇不可求，民眾苦苦等待；更有13.54％的民眾依然擔心接種後的不良反應，以及死亡案件，對副作用仍有疑慮。

近期美、日皆捐贈疫苗給台灣，目前也傳出自購疫苗陸續到貨的好消息。本次民調也詢問若剩餘疫苗殘劑，可以選擇您會想打哪個廠牌？有高達54.79％的民眾希望能選擇莫德納疫苗，想選擇AZ疫苗的僅有10.94％，國產疫苗也僅獲得8.91％的接受度。

另外，高達16.96%的民眾面對選擇疫苗廠牌仍保持觀望態度，其他8.68%的民眾想等其他廠牌，再做選擇。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3,199人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。
 

 

 

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.62%8.38%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
77.55%22.45%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.69%92.31%
2021-06-28-2021-07-01
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