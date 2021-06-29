疫苗殘劑開放接種　逾5成民眾有意施打

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疫苗殘劑的預約接種方式，中央授權地方處理，僅公告開放已列入類別但尚未開放的對象，或是滿18歲以上成人預約，並依規定註記「剩餘劑量使用者」，但各縣市的預約系統或方式有不一情形，恐造成民眾無所適從的現象。
針對該政策方向，有58％的民眾支持中央，認為各縣市有不同的狀況，保持彈性才能效益最大化；不過，有38.32%的民眾則認為，疫情相關措施都應該都由指揮中心統一訂定，民眾才能有所依循。
面對疫苗殘劑後續開打狀況，多數人不樂觀，有33.52％的民眾認為國內獲配數目仍緊繃，就算開放殘劑也輪不到自己；29.91％的民眾覺得18歲以上成人都可預約，恐怕會出現人人搶殘劑疫苗爆量亂象；有18.07％的民眾覺得，殘劑可遇不可求，民眾苦苦等待；更有13.54％的民眾依然擔心接種後的不良反應，以及死亡案件，對副作用仍有疑慮。
近期美、日皆捐贈疫苗給台灣，目前也傳出自購疫苗陸續到貨的好消息。本次民調也詢問若剩餘疫苗殘劑，可以選擇您會想打哪個廠牌？有高達54.79％的民眾希望能選擇莫德納疫苗，想選擇AZ疫苗的僅有10.94％，國產疫苗也僅獲得8.91％的接受度。
另外，高達16.96%的民眾面對選擇疫苗廠牌仍保持觀望態度，其他8.68%的民眾想等其他廠牌，再做選擇。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3,199人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。