COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美研究稱BNT、莫德納疫苗免疫力達數年？張上淳澄清

▲有研究聲稱施打BNT、莫德納等mRNA疫苗的免疫力可以達到數年，張上淳指出，這只是學理的推估而非實證研究。（圖／指揮中心提供）
▲有研究聲稱施打BNT、莫德納等mRNA疫苗的免疫力可以達到數年，張上淳指出，這只是學理的推估而非實證研究。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-29 15:30:34

美國聖路易斯華盛頓大學先前發表疫苗相關研究，聲稱施打BNT、莫德納等mRNA疫苗的免疫力可以達到數年，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，這只是學理的推估而非實證研究，另外對於英國報告指出，AZ疫苗第二劑施打時間間隔越長則效果越好，張上淳證實，就報告看來的確如此，不過有鑒於僅一劑AZ對於Delta病毒保護力不足，還是要評估利弊風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國聖路易斯華盛頓大學上月發表研究指出，人體若感染武肺痊癒後，免疫系統中可以辨識病毒、製造標靶抗體的記憶B細胞，會留在體內長達8個月，另一份研究也顯示，在感染後至少1年內，記憶B細胞會持續增強，推論，若痊癒者進一步接種疫苗，體內的免疫反應或可持續數年。

「我想這樣的一個報導應該是根據相關科學推測的，因為疫苗真正使用在人體上也是從去年底開始，」張上淳說，沒有實證資料說，一兩年或是數年之後再去抽體內的T細胞抗體進行檢驗，這應該只是學理上推測的結果。

另外，有英國報告指出，AZ疫苗的第二劑的接種間隔時間越長，則保護效果越好，張上淳回應，這篇報告就用先前在英國參加臨床試驗對象繼續延長追蹤，觀察到施打第二劑時間拉得越長，看到這個追加造成抗體免疫反應也是相當高，細胞免疫看起來也不錯，確實初期資料也顯示，不是4周接著打，維持到8甚至超過12周，第二劑免疫力會更強化，確實有這樣初步資料。

不過張上淳也提醒，報導的抗體檢測不是用綜合抗體而是一般的抗體檢驗，這背後多大意義可能有待商榷，搭配英國現場實證很多使用只打一劑狀況，知道依既有抗體，但是免疫保護對Delta病毒株保護力還是不太足夠，所以延後施打第二劑，這當中還是會冒一點風險，這當中利弊得失確實要去斟酌，目前為止多數專家國家還是建議8~12周是一個洽當的時間，但是這篇報導也能當作後續更多資料在未來注射上各個國家可以做一點參考。

▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.62%8.38%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
77.55%22.45%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.69%92.31%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀