美研究稱BNT、莫德納疫苗免疫力達數年？張上淳澄清

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「我想這樣的一個報導應該是根據相關科學推測的，因為疫苗真正使用在人體上也是從去年底開始，」張上淳說，沒有實證資料說，一兩年或是數年之後再去抽體內的T細胞抗體進行檢驗，這應該只是學理上推測的結果。
另外，有英國報告指出，AZ疫苗的第二劑的接種間隔時間越長，則保護效果越好，張上淳回應，這篇報告就用先前在英國參加臨床試驗對象繼續延長追蹤，觀察到施打第二劑時間拉得越長，看到這個追加造成抗體免疫反應也是相當高，細胞免疫看起來也不錯，確實初期資料也顯示，不是4周接著打，維持到8甚至超過12周，第二劑免疫力會更強化，確實有這樣初步資料。
不過張上淳也提醒，報導的抗體檢測不是用綜合抗體而是一般的抗體檢驗，這背後多大意義可能有待商榷，搭配英國現場實證很多使用只打一劑狀況，知道依既有抗體，但是免疫保護對Delta病毒株保護力還是不太足夠，所以延後施打第二劑，這當中還是會冒一點風險，這當中利弊得失確實要去斟酌，目前為止多數專家國家還是建議8~12周是一個洽當的時間，但是這篇報導也能當作後續更多資料在未來注射上各個國家可以做一點參考。
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